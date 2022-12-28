聯合國安理會、人權高專敦促塔利班終止對女性的破壞性政策

阿富汗/政治/聯合國

聯合國安理會12月27日發表聲明，對阿富汗婦女和女孩所遭受的系列限制性措施“深感震驚”並表示“嚴重關切”，譴責塔利班當局禁止婦女上大學或為人道主義援助團體工作的禁令。同日，聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）敦促阿富汗事實當局—塔利班立即廢除一系列針對婦女和女孩權利的政策。他指出，這些政策對她們的生活產生了“可怕的連鎖影響”，並給阿富汗社會帶來了不穩定的風險。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國安理會輪值主席國印度代表15個理事國在周二發表了相關聲明。安理會表示，“安理會理事國們對塔利班中止婦女和女孩上大學的報道深感震驚，重申他們對六年級以上的學校停課深表關切，呼籲阿富汗婦女和女孩充分、平等和有意義地參與，並呼籲塔利班重新開放學校，迅速扭轉這些政策和做法，因為這些政策和做法日益侵蝕對人權和基本自由的尊重。”

安理會指出，“安理會理事國們還對塔利班禁止非政府組織和國際組織的女性僱員上班的報道深表關切，這將對該國的人道主義行動，包括聯合國的人道主義行動，以及提供援助和保健工作產生重大而直接的影響，這些限制與塔利班對阿富汗人民的承諾以及國際社會的期望相矛盾。”

人權高專蒂爾克當天還在日內瓦發表聲明強調，“沒有一個國家能夠在排除一半人口的情況下獲得社會和經濟上的發展，甚至連生存都將難以保障。這些對婦女和女孩施加的無法估量的限制不僅會增加所有阿富汗人的痛苦，我擔心，還可能讓風險外溢到阿富汗境外。”

蒂爾克表示，“我敦促阿事實當局履行其國際義務，確保尊重並保護所有婦女和女孩的權利，讓她們被看到、被傾聽，同時參與到國家社會、政治和經濟生活的方方面面，並為之作出貢獻。”

12月24日，塔利班當局頒布了一項政令，禁止婦女在非政府組織工作。此前，塔利班已經下令暫停女性的大學教育和女孩的中學教育，直到他們所謂的進一步通知為止。

蒂爾克警告，塔利班當局頒布的這項最新禁令將給婦女和所有阿富汗人民都帶來可怕的後果。他強調，“禁止婦女在非政府組織工作將剝奪她們及其家人的收入，並剝奪她們為國家發展和同胞福祉作出積極貢獻的權利。”

據聯合國介紹，非政府組織和人道主義組織在阿富汗為許多人提供關鍵的救生服務，包括糧食、水、臨時住所和醫療保健。還有一些關鍵的救助項目，如產前和產後護理以及嬰兒護理，則專門由婦女來實施。

在這些非政府組織的工作人員當中，有許多人都是女性，而且許多組織的領導職務也是由女性擔任。在執行人道主義和發展方案方面，這些組織是聯合國和其他機構在阿富汗的重要合作夥伴。

蒂爾克強調，“該禁令將極大地損害，如果不是摧毀這些非政府組織提供如此多脆弱的阿富汗人所依賴的基本服務的能力。阿富汗正處於冬季，我們知道此時人道主義需求最大，這些非政府組織所做的工作更加關鍵，這就更加令人痛心。”

此外，隨着阿富汗社會的困難日益深重，婦女和女孩可能更容易遭受性暴力、基於性別的暴力和家庭暴力，蒂爾克對此也深表關切。

蒂爾克說：“婦女和女孩的固有權利不能被剝奪。阿事實當局試圖讓她們保持沉默並從社會生活中消失的企圖是不會得逞的。這種做法只會傷害到所有阿富汗人，加劇他們的痛苦，並阻礙國家的發展。無論如何，這樣的政策都是毫無道理的。”