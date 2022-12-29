菲總統下周訪華 將提出南海領土爭端問題

菲律賓/中國/南海

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）將計畫在下周首次訪華，並在此期間同中國政府高層提出南海的領土爭端問題，以及共同在能源方面的合作。

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彭博社報道說，在總統一月三日到五日訪華期間，計畫建立兩國外交部的直通通話線路，以避免在南海問題上的溝通不暢而引發的誤判。菲律賓的一位外交部官員告訴法新社，該協議將於下周總統計畫於總統訪問北京期間簽署，屆時他將會見中國國家主席習近平。

眾所周知，菲律賓和中國在南海的幾個區域存在爭議。小馬科斯也一再表示，不應用一個問題來界定對華雙邊關係。然而，海上爭端繼續困擾着這兩個鄰國深化雙邊關係的長期努力。馬科斯在當選後他採取與的前任杜特爾特不同的態度，堅持認為他不會讓中國踐踏菲律賓的海洋權利。

儘管如此，小馬科斯上台後也就強調他致力於與中國建立“新黃金時代”的關係，將中國描述為菲律賓在大流行後經濟復蘇中的“最強大夥伴”。隨着公共債務不斷增加和大量未完成的基礎設施項目，小馬科斯積極爭取中國在菲律賓的投資。

法新社報道，菲律賓負責亞洲和太平洋事務的助理國務卿尼爾-伊佩爾周三說，"為了避免在西菲律賓海出現誤判和誤傳，雙方同意簽署一項協議，建立兩國外交部在各個層面的直接溝通，"，這裡指的是緊鄰菲律賓西部的水域。他說，在與中國國家主席習近平和其他最高領導人的會晤中，小馬科斯 "將繼續捍衛我們國家的主權"，這位官員還說，"總統希望在西菲律賓海有一個和平和穩定的局勢"。

報道稱，在南沙群島，中國至少佔領了七個島嶼和岩石，並在那裡建造簡易機場、港口和雷達。

上周，因為彭博社報道了中國在南海幾個島礁上的新發展後，馬尼拉說 "嚴重關切 "並同時加強了在南海的軍事存在。中國外交部則回應稱這些報道 "完全沒有根據"。