韓國公布韓版印太戰略 韓外長：這是韓國外交政策史的分水嶺

韓國/印太/亞洲

韓國總統辦公室12月28日公開《自由·和平·繁榮的印度太平洋戰略》最終版本。這是韓國政府首次單獨制定地區外交戰略。韓國外交部長樸振當天就該戰略最終版本的發布表示，這是韓國外交政策史的分水嶺，韓國如今將在韓半島之外規畫戰略前景。

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據韓聯社報導，韓國政府在5月韓美首腦會談後着手醞釀印太戰略，總統尹錫悅借11月的韓國-東盟峰會之機公開印太戰略的三大願景（自由、和平、繁榮）和三大合作原則（包容、互信、互惠）。

據悉，報告用37頁的篇幅詳細介紹上述願景，並提出9大重點課題，包括建立基於規則和規範的秩序；促進法治和人權合作；加強核不擴散及反恐合作；擴大全面安全合作；擴充經濟安全網絡；加強高新科技領域合作，消除地區數字鴻溝；主導氣候變化及能源安全領域的地區合作；增進有針對性的發展合作夥伴關係，為地區發展做出貢獻；增進相互理解，促進人文交流。

韓國國家安保室室長金聖翰在周三出席報告發布會時指出，韓版印太戰略反映了尹錫悅提出的自由與團結的價值，詳細寫入政府對印太地區的看法，以及如何開展合作追求國家利益的最大化。與韓國歷屆政府的地區合作構想不同，該戰略不局限於半島和東北亞問題及經貿合作，將在雙邊、地區、全球性問題上積極作為。

報導提及，對於韓版印太戰略有意牽制中國的質疑，韓國總統室高官表示，該戰略的一個關鍵因素是“包容”，不排除特定國家，所謂排除韓中合作的說法與事實不符。報告內容包括，為了實現印太地區和平與繁榮，基於國際規範和規則，推動韓中關係向相互尊重、互惠和符合共同利益的方向更加成熟健康發展。

值得一提的是，韓版印太戰略就深化地區海事安全合作指出，“印度-太平洋是一個由海洋相互連接的地區，因此各國必須密切合作，以保護海上通道，打擊海盜，並確保航行安全。在這一點上，南中國海是具有重要戰略意義的海上交通線，其和平穩定與航行和飛越自由必須得到尊重。我們還重申台灣海峽的和平與穩定對於韓半島的和平與穩定以及印度-太平洋的安全與繁榮的重要性。”

同日，樸振在首爾外交部大樓舉行的戰略說明會上表示，韓國在地區和全球問題上迎來了主動外交的新時代，可將其稱作尹錫悅政府的外交信條。自韓朝分裂以來，韓國面臨的最為重要的外交問題始終為朝鮮問題，因此能夠直接影響韓半島的外交問題一直優先於其他國際和地區事務。

樸振指出，這在冷戰時期和韓半島國際影響力微弱的年代被視為理所當然，但如今韓國邁入發達國家之列，韓國無法只關注與自身相關的問題。為適應日益提升的國際地位，目前正是韓國重新調整角色和責任的時刻。

樸振表示，這是韓國政府首次把捍衛和增進普世價值明確寫入對外戰略，並多次重申反對依靠力量解決爭端的立場。他強調，從貧困國家發展成經合組織（OECD）貢獻國的韓國已做好幫助區域內其他國家實現發展和經濟增長的準備。

就當前的區域局勢，樸振稱，圍繞外交和安全、經濟和技術、價值和規範的地緣政治競爭導致印太地區國家間的合作環境惡化。自由貿易主義國際秩序此前雖支撐了印太地區的繁榮發展，但如今新的經濟秩序已經形成，安全方面的憂慮時常優先於商業性考量。在這種情況下，韓國致力於構建對抗挑戰區域自由、和平與繁榮勢力的多層且全面的合作網絡。韓國願分享經濟發展和民主化經驗，憑藉技術和文化競爭力等獨有優勢為夥伴國家帶來實際利益。

據悉，韓國總統室在新聞稿中表示，韓版印太戰略將自由、法治、人權等普世價值當作韓國對外戰略的核心因素，強調加強與共享價值的國家的團結與合作。這將有助於鞏固基於規則的地區秩序、維護國家利益。新聞稿寫道，“預計韓國人民和地區國家將加深對尹錫悅政府的願景和目標的理解，為促進地區自由、和平與繁榮作出貢獻。”

華盛頓方面，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在周二通過聲明對韓版印太戰略的發布表示歡迎，並稱“這反映了我們對該地區安全和日益繁榮的共同承諾。該戰略提出了一種全面的方法，展示了尹總統和韓國人民對維護法治和人權等普世價值的承諾。韓國擴大與印太地區其他盟國和夥伴合作的目標將加強我們促進國際和平、安全和促進核不擴散的共同能力。”

沙利文續稱，“該戰略還將加強印太地區的經濟安全網絡、科技合作以及氣候變化和能源安全方面的參與。我們感謝尹總統和韓國的領導，並祝賀韓國人民的新戰略，這將有助於美國和我們的合作夥伴推進一個自由、和平和繁榮的印太地區。”