日本30日啟動對從中國內地入境人員的新冠檢測

新冠病毒

為應對新型冠狀病毒感染在中國迅速蔓延，日本政府再次加強邊境管控措施，從12月30日起在機場對從中國入境人員進行新冠檢測。

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入境時，除香港和澳門外，對從中國入境以及過去7天內到過中國內地的人員進行新冠檢測， 對於那些檢測呈陽性的人，如果有癥狀，將在專用宿泊設施中隔離7天，如果沒有癥狀，將在專用宿泊設施中隔離5天，並對所有陽性者實施病毒的基因組解析。這是從10月11日開始取消入境者邊境新冠檢測以來約兩個多月再次採取此類邊境措施，而對於來自其他國家和地區的入境人員，則只要求提供接種3劑疫苗的證明或離境前72小時以內的陰性證明，免除入境時的新冠檢測。

來自中國內地的直飛航班只允許到達成田、羽田、關西和中部四個機場，而開通與香港直飛航班的北海道新千歲、福岡和沖繩縣那霸3機場，若能確認機上所有乘客均未在登機前7天內去過中國大陸，則將接納其航班入境。政府原決定30日起來自港澳的直飛航班在這三機場停飛，經過與航空公司的磋商而調整了做法。

根據出入國在留管理廳初值，11月入境日本的中國人（不包括香港等）為26478人。與上年同期初值相比增加約2.1萬人，鑒於中國結束動態清零政策，中國人海外旅行解禁，且正值農曆新年長假，預計訪日遊客將增加。

世界衛生組織表示理解一些國家正在加強的邊境加測措施，以應對新型冠狀病毒感染在中國的迅速蔓延。

世衛組織總幹事譚德塞29日在社交媒體上發文稱：“在缺乏來自中國的全面信息的情況下，世界各國以他們認為可以保護本國人民的方式行事是可以理解的。” 這番話除了指日本從30起要求來自中國內地的旅客有義務接受檢測外，也指美國和其他國家加強邊境管控措施。

譚德塞總幹事再次表達了對中國感染蔓延的擔憂，並呼籲中國提供更詳細的信息，例如癥狀的嚴重程度，以便進行全面的風險評估。