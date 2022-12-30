美軍稱中國戰機在南海空域危險靠近美軍飛機，險致撞機

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美國印太司令部12月29日發表聲明稱，一架中國戰鬥機在本月21日不安全地靠近一架在南中國海國際空域執行例行行動的美國空軍飛機，差點導致兩機相撞。

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美國印太司令部公共事務部門周四發表的聲明稱，最新的這起事件涉及中國海軍的一架殲-11戰鬥機和美國空軍的一架RC-135偵察機，事件發生於中國時間12月21日。聲明稱：“人民解放軍海軍飛行員做出不安全的飛行動作，飛至RC-135前方並距其機頭20英尺(約六米)之內，迫使RC-135採取規避動作，以避免相撞。”

聲明補充說：“美國印太聯合部隊致力於一個自由開放的印太地區，並將繼續在海上和國際空域飛行、航行和作業，同時適當考慮到國際法規定的所有船隻和飛機的安全。我們期望印太地區的所有國家都能依據國際法安全使用國際空域”。

美國印太司令部還公布了一段時長30秒的事件記錄視頻。據《紐約時報》報導，至於美國軍方為何等了八天才公布這一事件，該司令部的一位發言人表示，“此類披露需要時間來核實細節，獲取和解密圖像，並向其他政府機構予以適當的通知。”

據路透社報導，一名美國軍方發言人說，那架中國戰鬥機距美國偵察機的機翼不到10英尺(約三米)之內，但距機頭為20英尺之內，致使美機採取規避動作。另一位美國官員說，美國已就此事向中國政府交涉。中國駐美國大使館沒有立即回復路透社的置評要求。中方之前表示，美國向南中國海派遣軍艦和飛機不利於和平。美軍的艦船和飛機例行性地在該地區執行偵察和航行任務。

此外，日本防衛省統合幕僚監部28日發布消息稱，中國海軍遼寧號航空母艦繼續在太平洋上活動，23至25日南下至美屬關島以西。17至27日期間，艦載戰機和直升機起降共計約260架次。日本海上自衛隊的護衛艦實施了監視，航空自衛隊的戰機緊急升空應對。