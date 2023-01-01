日本/中國/新冠疫情

2022年12月30日，日本在入境人員中檢測出92名新冠感染者 90名來自中國。圖為2022年12月29日東京羽田國際機場情景。當日，日本單日新增新冠死亡病例420例。

據日本厚生勞動省31日宣布：12月30日從海外進入日本的人中有92人確診感染新型冠狀病毒，其中90人為30日開始進行入境檢測的從中國來日的入境人員，均為日本境內居民。 其餘兩人是來自烏茲別克斯坦和越南的入境者，92人中78人沒有癥狀，而有癥狀的人有發燒、咳嗽和喉嚨痛等癥狀。

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為應對新型冠狀病毒感染在中國迅速蔓延，日本政府從30日起再次加強對來自中國大陸入境人員的邊境措施，要求在中國境內居住或7內之內到過中國的入境人員在機場進行試劑盒新冠抗原檢測，30日機場檢疫確診病例激增至92人，其中有90人去過中國。

在最近的機場檢疫中新增確診感染新型冠狀病毒的人數幾乎每天都是個位數，29日入境者中新冠陽性者只有4人，30日驟然上升，呈快速增長趨勢。

92人全部於30日抵達成田機場，其中90人為曾到過中國的不滿10至70歲男女，13人出現咳嗽、發燒等癥狀。

從30日起，日中（不包括港澳）之間直航班級限於成田/名古屋/中部/大阪/關西機場四個機場，並已啟動措施要求航空公司不要增加航班。

日本31日新增確診病例10萬6412例，256人死亡，重症患者較前一日增加14人至588人。東京都新增感染病例1萬1189例，比前一周同日減少7542例，連續第四天比前一周同一天減少。