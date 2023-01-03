中國無人偵察機連續兩天穿越日本沖繩本島與宮古島

日本/中國

資料圖片：日本首相岸田文雄2022年12月16日在東京召開記者會，介紹新修訂的三份安保文件，中國被定義為‘日本有史以來最大戰略挑戰者’。

日本防衛省1日、2日發布消息稱，中國軍用無人偵察機“WZ7'”在沖繩周邊空域飛行，航空自衛隊戰機緊急起飛對應，稱中國無人機“沒有侵犯領空”。這是日本方面首次確認該種無人機的飛行。

廣告 繼續瀏覽後續

防衛省稱，該無人機在這兩天都是從東海飛來，經過沖繩本島和宮古島之間，飛往太平洋。 飛越先島群島南部後，掉頭幾乎沿原路飛行，下午返回東海。

對此，日本航空自衛隊的戰機緊急起飛應對。

中國軍方無人機上一次連續2天通過沖繩本島和宮古島之間是在2021年8月。

防衛省對中國軍方無人機日益頻繁的活動保持警惕，並正在分析其目的。

1月2日，防衛省還發布消息稱，去年12月中旬以來在沖繩以南太平洋海域多次起降艦載機的中國海軍遼寧號航母，從沖繩本島與宮古島之間的海域北上，駛向東海。

防衛省稱，去年12月16日，遼寧號與其他艦艇一起南下通過同一海域進入太平洋，此後在沖繩本島以東活動，23～25日南下至美屬關島以西，26～31日再次在沖繩本島以東航行。17日至31日，艦載戰鬥機和艦載直升機在衝大東島和北大東島附近起降約320次。 據推測，由於訓練結束，該航母戰鬥群1月1 日夜間駛向東海。

防衛省表示，去年12月28～31日，艦載戰機和直升機起降約60次。從開始起降的17日算起，合計達到約320次。

從遼寧號上起降戰機等達300次以上是從去年5月份以來首次， 此次行動範圍擴大，防衛省認為其目的是提升了深海作戰能力，為了對應這一系列活動中，航空自衛隊戰機緊急起飛，海上自衛隊護衛艦有明號進行預警監視。