兩位越南副總理因涉疫情弊案而下台

病毒

越南國會1月5日將開會免去副總理範平明、武德儋的職務，同時批准兩名繼任副總理。一般認為，以上兩位越南高官是因COVID-19疫情期間，官商勾結哄擡試劑價格與救援包機的弊案而下台。

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中央社綜合越南媒體報道：越南國會代表工作委員會主任阮氏清（Nguyen Thi Thanh）3日在越南國會特別會議記者會表示，5日的國會特別會議將先批准免去範平明（Pham Binh Minh）和武德儋（Vu Duc Dam）的職務，再審議批准任命兩名新任副總理。

在免去範平明與武德儋的公職之前，越共第13屆中央委員會已於去年12月30日召開特別會議，表決同意範平明辭去越共第13屆中央政治局委員、中央委員職務；此外，還同意武德儋辭去越共第13屆中央委員職務。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一度鎖國，期間只允許公民搭乘特定的救援包機回國，未料多名官員藉此受賄、坑殺百姓。範平明的助理阮光靈（Nguyen Quang Linh）因捲入救援包機受賄案於去年9月被捕。

此外，越南在COVID-19疫情期間還爆發越亞科技股份公司官商勾結哄擡檢測試劑組價格醜聞。武德儋的助理阮文鄭（Nguyen Van Trinh）因涉嫌讓特定業者違法取得檢測試劑組的流通登記號，去年11月遭到警方逮捕。

越南公安部辦公室主任蘇恩蘇（To An Xo）3日在越南政府12月例行記者會，公布越亞案和救援包機受賄案的調查進展。他表示，力圖在今年1月結束案件調查，被告人數也有可能繼續增加。

截至目前，越亞案已對29起案件和102名涉案人員進行起訴，並追繳查封涉案資產逾1.67兆越南盾。救援包機受賄案已對39名涉案人員進行起訴，並追繳查封涉案資產超過800億越南盾。