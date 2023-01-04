日本再升級對中國旅客檢疫措施

機場防控

針對中共在中國疫情大爆發背景下即將全面開放出入境的做法，世界多國均緊急採取相應措施。日本政府4日再宣布，將升級對來自中國旅客的防疫措施。

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據日媒《NHK》報導，日本當局指出，自1月8日起將會以精準度更高的“抗原定量檢測”（Quantitative Antigen Test,CLEIA）和PCR來對中國旅客進行檢測，另外搭乘從中國直飛日本班機的入境者，也必須提出登機前48小時內的PCR陰性檢測證明。日本政府依然維持不增加日中航班的政策。

日本原先是自12月30日起，針對從中國入境日本的旅客，進行較為簡易的快篩方式，若有陽性者，會被送至特定設施進行隔離。

但據日本厚生勞動省公布的統計資料顯示，從12月30日起至1月3日止，入境檢疫共238人為陽性，其中有229人來自中國或有7日內中國旅遊史，比例相當高，其中大部分為無癥狀患者。

目前，全球包括日本、美國、英國、韓國、印度、以色列、義大利、西班牙、馬來西亞、法國以及台灣等至少14個國家，都對來自中國的旅客，祭出新防疫規定。

中國外交部日前對此警告稱，中方對“試圖操弄防疫措施達到政治目的”的作法堅決反對，並將針對不同情況、本著“對等原則”採取相應措施反制。