東京太擁擠 政府出錢獎勵居民搬出

社會

日本政府計畫付錢給搬出擁擠的東京的家庭，一方面用以重振村鎮經濟和文化，另一方面也有助於減輕人口老齡化的負擔。

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今年四月起，居住在東京都會地區的家庭，包括那些單親家庭，如果他們願意搬到人口密度較小的其他地方，每個孩子將可以得到1百萬日元（約7700美元）的補助。這則消息是由日本政府的一名發言人宣布的。

這筆款項付給18歲以下，或18歲及以上年齡在高中就學者。

這已經不是政府決定第一次這樣做了。但是，這次的激勵措施，卻比前三次都更為寬鬆。

幾十年來，日本人從全國各地擁擠到首都尋找工作，將東京人口推得越來越高。東京是全國最擁擠的城市，約有人口3700萬。

2021年的政府數據顯示，在新冠疫情爆發之前，每年搬進東京的人比搬出去的人要多8萬人。

這種移民模式，加上日本進入老齡化階段，使得日本的鄉村地區越來越人煙稀少，未居住的房屋有數百萬棟。根據官方數據，除去東京的23個區，全國有一半地區都屬於人口不足地區。

在東京，房屋價格是全國最高的，在世界上也是位列第五的房租最貴的城市。

居住質量、空間和兒童教育的低下，使得年輕的夫婦不願生育。在東京，生育率排在全國最低。

為了減少人口負擔，日本政府在過去幾十年裡還幫助有孩子的夫婦強化兒童照顧服務，改進居住條件。一些村鎮則說，如果願意搬來居住，可以向夫婦付錢，幫助他們的孩子。