緬甸軍政府大赦7千人 有昂山素季？

緬甸

緬甸國家廣播公司 MRTV 今天報道稱，緬甸軍政府將特赦 7,012 名囚犯以紀念緬甸獨立日。緬甸軍政府首腦今天還感謝一些鄰近國家對緬甸的持續支持。

廣告 繼續瀏覽後續

緬甸軍政府特赦 7千多名囚犯。據路透社說，緬甸當局通常會釋放一些囚犯，以紀念緬甸宣布脫離英國統治獨立的日子。MRTV 表示，最新的特赦將不包括那些被判犯有謀殺和強姦罪，或因與爆炸物、非法結社、武器、毒品、自然災害管理和腐敗有關的指控而被判入獄的人。

自近兩年前軍方從諾貝爾獎獲得者昂山素季領導的民選政府手中奪取權力以來，緬甸一直面臨國際孤立和西方主導的制裁。緬甸主要官員敏昂萊稱，“我要感謝一些與我們積極合作的國際和地區國家、組織和個人。我們正在與中國、印度、泰國、老撾和孟加拉國等鄰國密切合作。”

自緬甸軍隊於 2021 年 2 月 1 日從昂山素季政府手中奪權以來，緬甸一直處於混亂之中，軍政權拘留了昂山素季和其他官員，並以野蠻武力回應民主抗議和異議，導致數十萬人流離失所。

雖然在血腥鎮壓後街頭抗議現在很少見，但軍方幾乎每天都與少數民族武裝發生衝突，不安全局勢已蔓延到該國大片地區。

與此同時，昂山素季最近因五項腐敗罪指控被判有罪，並被判入獄七年。國際社會譴責這些審判是一場騙局。

昂山素季被單獨監禁在內比都的一所監獄中，軍方堅稱她已獲得獨立法庭的正當程序。

路透社說，目前尚不清楚大赦是否會釋放任何政治犯。