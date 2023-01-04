菲律賓總統小馬科斯首次訪華稱希望加強兩國關係

菲律賓/中國/南海

正在北京訪問的菲律賓總統小費迪南德-馬科斯周三（1月4號）表示，他希望通過上任後首次對中國進行國事訪問加強與北京的關係。

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法新社報道，馬科斯周三在會見全國人民代表大會議長栗戰書時說，馬尼拉認為 "最重要的是（...）加強中菲關係"。 菲律賓總統還將與中國國家主席習近平會面，他說他希望兩國能夠建立 "穩定和加強我們經濟的夥伴關係"。

馬科斯在啟程前往北京前發表講話說，將開啟我們與中國全面戰略合作的新篇章。將擴大與中國在農業、能源、基礎設施和貿易方面的聯繫。他的政府希望在周二開始的訪華期間與中國簽署 10 多項協議，因為他尋求將兩國關係提升到“更高檔位”。

此行是馬科斯自 6 月上任以來第七次出訪，也是正值馬尼拉與北京在南中國海的緊張局勢再度升級之際。在彭博新聞社報道中國在幾個無人佔領的地物上建立軍事基地後，菲律賓國防部早些時候命令軍隊加強在南海的存在。中國外交部否認了這一報道。

由於中國和菲律賓在有爭議的南中國海問題上存在分歧，菲律賓外交事務發言人特雷西塔·達紮周二在一條給記者的消息中表示，預計將簽署的協議包括“關於海上問題溝通機制”的諒解備忘錄和“農業和漁業合作聯合行動計畫”。在兩國外交部之間建立一條關於海洋問題的直接溝通渠道，目的是避免 "在菲律賓西海出現任何誤判和誤傳"，這裡指的是馬尼拉聲稱的南海部分。

馬科斯上台後曾堅持認為，他不會讓中國踐踏菲律賓的海洋權利，這與他不願意批評北京的前任羅德里戈-杜特爾特不同。

法新社說，中國對一個聯合國支持的法庭2012年作出的關於其主張毫無根據的裁決置之不理。此外，菲律賓、越南、馬來西亞和文萊都對中國南海的部分地區提出了主權要求，有些地方還有重疊的要求。

馬科斯在行前致辭中還表示，隨着中國重新開放邊境，他將邀請中國遊客返回菲律賓。