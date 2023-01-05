向烏克蘭交付坦克：德國有了行動跡象

武器

據德國廣播電台報道，在法國對烏克蘭的軍事支持取得進展後，德國也有了採取行動的跡象。

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德國綠黨籍經濟部長哈貝克在訪問挪威期間宣布說，德國政府希望迅速決定向烏克蘭運送主戰坦克和裝甲運兵車。法國和美國的決定和思考肯定會影響德國的辯論。

據媒體報道，政府正在計畫向烏克蘭交付黃鼠狼坦克。綠黨籍外長貝爾博克在倫敦表示，德國及其盟國應毫無疑問地支持基輔。人們必須看看，自己還能做些什麼，尤其是在有軍事支持的情況下。

社民黨國防政治家安德列亞斯施瓦茨向《明鏡》周刊表示，在法國宣布向烏克蘭供應偵察坦克後，現在可以協調下一步的支持。德國應該採取主動，因為進一步的援助需要預先培訓和供應鏈的建設。

據媒體報道，德國計畫從德國聯邦國防軍和工業庫存中，交付黃鼠狼步兵戰車。《南德意志報》和《法蘭克福彙報》援引柏林政界人士的話說，對烏克蘭的軍事支持應該有一個質的上升。他們說，美國政府和德國政府最早可能在本周宣布他們在協議中的部分內容。

迄今為止，德國總理朔爾茨一直拒絕向烏克蘭提供主戰坦克。這位社民黨政治家指出，盟國也沒有這樣做，德國不會單獨行動。但現在，法國已向烏克蘭承諾提供全副武裝的偵察坦克，美國也在考慮提供步兵戰車，德國境內要求向烏克蘭提供戰鬥武器的聲音立即高漲。德國已向烏克蘭提供了30輛獵豹防空坦克。