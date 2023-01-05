日本再放寬港客入境防疫限制 但增陸客核酸檢測

日本/入境限制

日本政府在一星期內兩度放寬針對香港的入境防疫措施。因應中國境內新冠疫情高峰，日本政府對自中國入境旅客實施檢測限行措施。圖片攝於2022年12月29日東京羽田國際機場。

日本政府在一星期內兩度放寬針對香港的入境防疫措施，繼將可降落機場由四個增至七個後，再進一步宣布，由星期日(8日)起，香港航班可使用當地所有機場降落，並容許航空公司恢復增加若干數量的赴日航班。但同日起，會要求中國大陸旅客須持核酸檢測陰性結果才可入境，並須在機場進行落地核酸檢測，而不是之前的只要求在機場進行快速測試。

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港府對日本昨(4日)午放寬入境防疫措施表示歡迎，聲稱會繼續與日方跟進，期望能撤銷所有針對香港航班的限制，減少對旅客的影響。

日本改變香港航班的限制，對旅遊業的影響較大。在日本上月底在中國宣布放寬入境檢疫要求後，限制中國及港澳航班只准在四個機場降落，令不少已報及參加旅行團的團友更改行程或退團，例如東瀛游在上月30日至本月初便有五百至六百名顧客受影響，該公司執行董事禤國全預計，日方昨再次放寬防疫安排，會對本月下旬的農曆新年檔期甚有幫助；不過，旅遊業議會主席徐王美倫今早在電台節目指出，現時增加新春團可能比較倉促，相信新措施對自由行顧客較有吸引力。各航空公司亦表示，會調整航班以切合市場需求。

另外，多國陸續要求中國和港澳入境旅客提交病毒陰性檢測證明，其中澳洲丶美國及加拿大等國家亦接受來自港澳入境者以提交康復證明代替檢測。不過，澳洲要求康復證明須由醫生髮出，美國則要求衛生當局康復證明須符合指定格式，而法國則不接受以康復證明化替。

現時有十多個國家要求來自中國的旅客須持核酸檢測陰性結果或接受其他防疫措施方可入境，而不少國家從中國入境者身上進行的檢測結果發現，其陽性率普遍偏高，例如自周一限制中國航班只可降落仁川機場後，周二在281名接受落地核酸檢測的陸客中，陽性率為26%，高於啟動落地檢測首日的20%，而到了昨日的第三天，陽性比率更高至31.5%。韓聯社報道，鑒於今日起來自中國的旅客須在登機前出示核酸檢測陰性證明，入境後在機場檢測陽性比率有望降低。

中國外交部則重申反對各國「試圖操弄防疫措施達到政治目的」的做法，聲稱會本着對等原則採取相應措施「反制」。不過，美國白宮表示，多國針對中國旅客的衞生措施意在保護本國公民，北京沒有理由報復。