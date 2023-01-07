伊朗再處決兩名參加示威抗議者

伊朗/阿米尼之死

據伊朗司法機構公告，兩名男子在周六以絞刑被處決。伊朗司法機構指控兩名男子在一名年輕庫爾德婦女被拘留期間死亡引發的抗議活動中殺害了一名準軍事人員。

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伊朗當局今天處決兩名因與反政府抗議活動有關的示威者。據本台在德黑蘭的記者Siavosh Ghazi報道，周六上午被處以絞刑的兩名年輕人是穆罕默德-邁赫迪-卡拉米和穆罕默德-侯賽尼。他們與其他14人一起被指控並審判，罪名是在11月初的反政府抗議活動中謀殺了一名伊斯蘭民兵。

國際社會一直大力動員支持邁赫迪-卡拉米，他的父母把他作為空手道冠軍來介紹。

審判期間當局播放了示威者拍攝的視頻，顯示約有三十人用石頭或刀攻擊伊斯蘭民兵魯霍拉-阿賈米安。法院曾在該案中判處五人死刑，但最高法院推翻了對另外三人的死刑判決。最近幾天，伊朗官方媒體說，近幾個月來被捕的大約15人的死刑判決都得到了最高法院的支持。

前兩例死刑已經在去年12月初執行。12月8日，穆森-謝卡里被指控用刀攻擊一名伊斯蘭民兵而被絞死。另一名年輕人Majidreza Rahnavard於12月12日被公開施以絞刑。他被指控在馬什哈德市殺害兩名伊斯蘭教民兵而被伊朗司法部門定罪。最近幾天，當局還宣布了新的逮捕行動，包括四名記者。

據法新社說，伊朗因22歲庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死掀起全國性示威潮，伊朗當局今天處決2名男子，他們被控在示威活動中殺害一名安全部隊成員。

最新被處以絞刑的2人，使得自伊朗爆發抗議動蕩以來，遭處決的示威者人數上升至4人。