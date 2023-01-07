日本今年輪值G7主席 岸田穿梭會見歐美首腦

日本/G7

日本首相岸田文雄訪問歐洲3國、加拿大和美國的日程6日敲定。以當地時間9日會晤法國總統馬克龍為開端隨後與各國首腦舉行會談，為自己擔任主席的5月七國集團首腦會議即G7廣島峰會成功舉辦鋪路。13日在岸田就任後首次訪問的美國首都華盛頓，將與美國總統拜登舉行會談。

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據共同社今天報道稱，屆時岸田將介紹去年底敲定的新國家安全保障戰略，欲深化日美同盟。

岸田將與法意英加美5國首腦舉行會談。按日程，岸田將於當地時間10日與意大利總理梅洛尼、11日與英國首相蘇納克、12日與加拿大總理特魯多舉行會談。在各會談中，議題將圍繞俄羅斯進攻烏克蘭，共享G7團結起來繼續對俄制裁和援烏的重要性。

考慮到涉及中國議題，將確認為實現“自由開放的印度太平洋”而強化合作。

據共同社說，在與拜登的會談上，岸田將告知國家安保戰略中寫明的擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力）等徹底強化防衛力、計畫大幅增加防衛費等事宜。

根據日本官房長官松野博一6日在記者會上就岸田此次外訪表示：“將確認在廣島峰會上彰顯堅守基於法治的國際秩序的G7決心。”松野介紹稱還將就全球經濟、核裁軍及核不擴散、經濟安全保障等課題確認團結應對。

報道稱，岸田將於15日回國。