日本檢測中國遊客 北京疑凍結公民黨訪華

日本/中國

多名日中關係消息人士透露，中共中央對外聯絡部與日本公明黨已在協調暫緩此前力爭本月實現的公明黨黨首山口那津男訪華。日本政府強化新冠邊境口岸對策招致中方不滿，似乎雙方認為山口訪華條件並不完備。冷卻的雙邊關係再次凸顯。

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除了對中國人入境檢測引不快，日本新國防法也成為爭議因素，或導致日本公明黨黨首擬暫不訪華。

據共同社今天報道稱，鑒於美中對立激化和中國在日本周邊海域的軍事行動日益活躍，日本輿論對華感情惡化。今年正值《日中和平友好條約》締結45周年，但關係走向平穩的道路依舊艱險。

日本公民黨領袖山口去年11月與中國駐日大使孔鉉佑會面，告知有意在本月召集的例行國會開幕前訪華。據日中關係消息人士6日稱，山口去年12月下旬與中聯部部長劉建超等人交換了意見。此前正在協調力爭本月13至16日訪華。

另一方面，中國在去年12月下旬宣布將徹底放寬新冠疫情防控措施。日本首相岸田文雄此後宣布強化邊境口岸對策，主要內容是對從疫情蔓延的中國入境日本的旅客實施檢測。本月4日宣布進一步措施，8日起要求必須提交出境前72小時內陰性證明。中方表達不滿稱“防疫措施應當科學適度”。

共同社說，山口曾在圍繞尖閣諸島（中國稱釣魚島）的日中對立尖銳化後不久的2013年1月訪華，並與中共中央總書記習近平會談。山口此次計畫訪華呼籲通過活躍的雙邊人員往來促進經濟合作。