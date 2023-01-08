來自中國入境日本者一周內有408人新冠陽性

日本/中國/新冠

中國政府1月8日起恢復辦理中國公民出境旅遊等護照手續，恢復辦理赴港旅遊、商務旅行證申請。 中國政府還從即日起取消了入境時必須在包括指定設施內所進行的總共隔離8天的檢疫措施，與此同時，日本則從8日起加強了對來自中國的入境者的檢疫措施，而日本厚生勞動省6日表示，自中國本土入境時實施檢測的臨時措施去年12月30日啟動後，到今年1月5日為止的一周內，對4895人進行了檢測，結果有相當於約8%的408人為陽性。

廣告 繼續瀏覽後續

日本政府27日決定，從12月30日起，所有在來日本前七天之內在中國大陸居住或經過中國大陸的入境人員，都要接受入境新冠檢測。作為機場檢疫，將使用抗原檢測試劑盒等進行。 陽性者原則上將用專用車輛送往等候設施（酒店）隔離，有癥狀者為7天，無癥狀為5天。對所有陽性者進行基因組分析。

日本首相岸田文雄1月4日在三重縣伊勢市召開新年記者會。他表示：“鑒於歲末年初對來自中國本土入境人員的檢測結果以及各國入境政策，將加強臨時性措施。”新措施從8日凌晨零點開始適用。

2023年1月8日起，除實施上述措施以外，會逐步將對所有從中國大陸入境的人進行的新冠檢測轉為更準確的PCR檢測等，從中國大陸直接飛往日本的人員，在實行上述措施以外，不管接種過任何疫苗均需要在出國前72小時以內做核酸檢測，並出示由醫療機構出具的檢測證明。做檢測時，務必確認有效的採樣類型、檢測方法。關於採樣類型，咽拭子（Throat Swab）不予承認。