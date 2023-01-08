日美2+2會議稱或主要討論聯合遏制中朝

日本/美國/2+2會議

日美兩國政府11日將舉行外交和防務閣僚參加的“安全保障磋商委員會”（2+2）會議，考慮到朝鮮和中國軍事動向的新聯合遏制措施預計會成為主要議題。

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據共同社今天報道，日美2+2會議或主要討論聯合遏制中朝。日本擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力）後的發動方式可能也是磋商事項，但美軍與自衛隊加速一體化，在台灣出現突發事態時令居民捲入戰鬥的風險也令人擔憂。

日美對不排除武力統一台灣的中國的擴軍提高警惕。中國部署有大量射程覆蓋日本的中程彈道導彈。美國在東亞的同等射程導彈部署處於劣勢。日本擁有反擊能力將實際上改變自衛隊為盾、美軍為矛的原有分工。日美有意通過在攻擊方面自衛隊與美軍分擔等共同應對維持威懾力。

不過，發動反擊能力不可或缺的是，用於探測軍事目標的小型人造衛星群“衛星星座”等太空領域新技術和高度的情報收集能力。

據共同社說，圍繞朝鮮，如何應對彈道導彈發射和核開發是最大的焦點。日美在會上預計將確認包括韓國在內的三國安保合作的重要性。不僅是朝鮮，中國也在開發被認為難以攔截的高超音速武器。為了與之抗衡，如何開展攔截相關技術合作也是課題。