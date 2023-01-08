泰國要中國遊客入境出示全疫苗證明

泰國/中國/新冠病毒

泰國官方今天稱，將要求國際旅客在飛往泰國之前出示已完全接種新冠疫苗的證明。此一新立場，與此前消息所顯示的邊境完全開放有不同。與歐美等國家公布對中國遊客新冠檢測措施不同，東南亞國家曾紛紛宣布不會有任何入境檢測，以張開臂膀歡迎中國旅遊。其他國家是否跟進泰國，引起注意。

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隨着中國重新開放邊境，泰國今天出台了新的入境規定。據路透社今天報道稱，據泰國航空監管機構稱，泰國將要求國際旅客在飛往泰國之前出示已完全接種新冠病毒疫苗的證明。

泰國正在為周日中國重新開放邊境後接待更多遊客做準備。泰國民航局 (CAAT) 周六在一份聲明中表示，從周一早些時候開始，所有從周一早些時候抵達的外國遊客必須證明他們接種了疫苗，或者提供一封信，證明他們已經在六個月內從新冠病毒染疫中康復。

而未接種疫苗的旅客必須出示醫療證明，解釋他們未接種疫苗的原因。

據CAAT 表示，航空公司將負責在乘客登機前檢查文件，並在其網站上發布了各種類型的 COVID-19 疫苗所需劑量的清單。

泰國民航局表示，新措施將至少持續到 1 月底。

泰國去年 10 月取消了疫苗接種要求，但隨着中國放鬆清零政策後重新開放邊境，疫苗接種要求又恢復了。

泰國政府發言人 Traisuree Taisaranakul 周日表示，從中國飛往泰國的首個商業航班廈門航空 MF833 航班將於周一從廈門抵達曼谷，載有 286 名乘客。