美國和日本2+2會談確立對中國的“戰略聯盟”

美日2+2會談

鑒於對中國的擔憂日益加劇以及台灣和朝鮮的緊張局勢，美國和日本周三（1月11日）在華盛頓舉行的外交與國防部長“2+2”會談上，確認雙方將加強軍事合作。除了要將美國海軍陸戰隊濱海作戰團駐紮在日本外，雙方還將共同防禦條約的條款擴大到太空。

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法新社報道稱，美國國務卿布林肯在會後的聯合新聞會上說：“我們一致認為，中國是我們、我們的盟友、以及合作夥伴共同面臨的最大戰略挑戰”。

報道援引美日外長在聯合聲明上稱，鑒於“競爭激烈的環境”，駐日美軍的前沿態勢應該升級，“通過部署更靈活、更具彈性和機動性的部隊，增加情報、監視和偵察、反艦和運輸能力能力”。同時，該聲明也提出了一個現代化聯盟的願景，稱“該聯盟有望在戰略競爭的新時代取得勝利”。

另外，美日雙方還同意將共同防禦條約的條款擴大到太空。

據美國防長奧斯汀宣布，到 2025 年在日本沖繩島部署海軍陸戰隊快速反應部隊，以加強對中國在該地區活動日益增多的日本的防禦。他說，這支部隊“將為改善日本的防禦和促進自由開放的印太地區做出重大貢獻”。目前駐紮在該群島的大約 50,000 名美國士兵中，有一半以上駐紮在沖繩島。

這項聯合聲明批評了中國“試圖為了自身利益而改變國際秩序”，認為中方正在加速增強核戰力，並表示了關切。聲明指出，台灣海峽和平穩定“是國際社會安全繁榮不可或缺的要素”。此外，美日就啟動應對中國等開發的“高超音速武器”的共同研究達成了一致。

奧斯汀表示：“我不想和習先生（中國國家主席）一起猜測，但我可以告訴你，一段時間以來我們看到的是：中國軍隊挑釁行為不斷”；令人“嚴重懷疑”中國將對台灣發動襲擊。

今天周四，奧斯汀將再次在五角大樓會見濱田靖一，隨後美國總統拜登將於周五與日本首相岸田文雄舉行會談。

共同社報道也說，日本外相林芳正、防衛大臣濱田靖一皆出席了“2+2”會議。濱田靖一在聯合新聞會上說：“（美日）雙方就實現同盟的作用和任務分工的必要性，達成了一致”。

日本在上個月宣布，因為對中國在該地區的行動感到擔憂，訂定了一個5年內將使日本的國防開支增加一倍，達到其國內生產總值的2%，並將採購能夠打擊1,000公裡外的船隻，或陸基目標的導彈的計畫。