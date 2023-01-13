刺殺安倍兇嫌無精神障礙 遭起訴

日本/安倍晉三

日本一當地地方法院13日公告，日本檢察官周五起訴涉嫌殺害前首相安倍晉三的男子。奈良地方法院發言人說，奈良地方檢察廳以謀殺罪和違反槍支法的罪名起訴 42 歲的山上Tetsuya Yamagami。據當地媒體，起訴書是在完成大約六個月的精神病學評估後提出的。

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據路透社今天報道稱，日本檢方以謀殺前首相安倍晉三的罪名起訴山上Tetsuya Yamagami。

在一起震驚世界的罪行中，山上於7 月 8 日被當場逮捕，此前他涉嫌在前首相安倍晉三在西部城市奈良的競選活動中發表演講時用手工槍射殺。

據報道，他對統一教會使他的家庭陷入貧困深惡痛絕，稱統一教會鼓動他的母親捐贈了約 1 億日元（774,700 美元），並指責安倍推動該宗教組織。

統一教會於 1954 年在韓國成立，以操辦集體婚禮而聞名，但依靠在日本信徒作為主要收入來源。

這起刺殺事件曝光統一教會與日本執政的自民黨 (LDP) 立法者之間深厚而長期關係的問題。自民黨否認與教會有任何組織聯繫，但承認許多立法者與宗教團體有聯繫。而且也由於教會與許多自民黨立法者之間的聯繫被曝光，首相岸田文雄政府的支持率已降至歷史最低點。

8 月，岸田從他的內閣中排斥了與教會有聯繫的部長。11 月，在安倍遇刺後，日本對該教會展開調查，這可能威脅到其合法地位。

據共同社今天報道稱，關於日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡案，奈良地方檢察廳13日以殺人和違反“槍刀法”（開槍、持有槍支彈藥）的罪名，起訴了嫌疑人山上徹也（42歲）。檢方拘留山上約半年，調查案件當時的精神狀態，做出了其具備刑事責任能力的判斷。

前首相安倍在參院選舉的街頭演說時、於眾目睽睽之下中彈倒下。這一震驚社會的案件迎來重要節點。山上被認為是出於對“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）的怨恨而作案，今後的公審中，查明動機成為焦點。

山上去年7月8日上午11點半左右，在奈良市的近鐵大和西大寺站前的路上，槍擊並殺害了正在發表參院選舉街頭演說的安倍，因涉嫌殺人被移送檢方。奈良縣警方本月6日以使用手工製造的槍支開槍等，涉嫌違反“槍刀法”為由對其追加送檢。

據辦案人員等透露，山上的母親1991年前後入教，捐款總額約1億日元（約合人民幣523萬元）。山上供稱“巨額捐款讓家庭垮掉了。（從韓國把該教會）引進來的是前首相岸信介。所以我就殺了（他的外孫）安倍”。

檢方考慮到刑事責任能力可能會在公審中成為爭論點，從去年7月25日至今年1月10日對其實施了調查刑事責任能力的“鑒定拘留”，在慎重調查精神狀態後決定起訴。