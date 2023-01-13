日美2+2聚焦提升日本反擊能力戰略過關

日本/美國/2+2會議

日本防衛相濱田靖一12日在美國華盛頓郊外的五角大樓與國防部長奧斯汀舉行會談。為了日本決定擁有的反擊能力（對敵基地攻擊能力）實現有效運用，兩人同意就日美同盟的作用與任務分擔實施集中磋商。雙方簽署了力爭加快共同研究和強化供應鏈以擴大防衛裝備技術合作的協議文件。

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據共同社今天報道稱，日美防長會談就集中磋商運用反擊能力達成一致。

日本迄今一直依賴美國的攻擊力。兩國就摧毀他國疆域內導彈基地等的反擊能力展開磋商或將改變日美分工並加速一體化。關於在包括突發事態在內的任何階段迅速開展日美間協調，兩位防長同意將深化討論。

濱田在會談中就中國指出，“快速且不透明地增強核戰力令地區的核相關形勢變得迫切”。奧斯汀也稱：“對在台灣海峽和日本周邊水域的威嚇性行動表示嚴重關切。”

兩人確認將加強美國以包括核武器在內的戰力防衛日本的“延伸威懾”的韌性。雙方認為情報與網絡安全是同盟的基礎，商定加強合作。對於整編駐沖繩美國海軍陸戰隊並成立應對離島防衛的“海軍陸戰隊瀕海作戰團”（MLR），肯定稱“邁出了歷史性的一步”。

該報道稱，11日舉行的日美安全保障磋商委員會（2+2）會議就反擊能力提出，“將為有效運用而深化合作”。作為也用於反擊能力的長射程導彈，日本將採購美製“戰斧”巡航導彈。

據日本經濟新聞指，日美確認共同應對日方決定保有的“反擊能力”。日美兩國政府1月11日（北京時間12日上午）在華盛頓舉行了外長和防長磋商（2+2會議）。關於日本決定保有的打擊敵方導彈發射基地的“反擊能力”，確認日美將共同加以應對。雙方還就將宇宙空間納入美國對日本防衛義務對象的方針達成共識。

據法新社說，美國國防部長奧斯汀12日在五角大廈會見日本防衛大臣濱田靖一，稱美國對日本的防衛承諾不會改變。

美國此前剛宣布，將在日本南部島嶼沖繩部署新的陸戰隊機動單位，以更妥善地因應中國升高的威脅。

美國國防部發言人在一項聲明中說：“奧斯汀（Lloyd Austin）部長強調，美國對日本的防衛承諾堅定不移，包括美國以全方位常規和核子能力來延伸嚇阻。”聲明還說：“兩位部長確認這個聯盟在面對挑戰時屹立不搖，並堅定支持共同的民主價值觀，以及維持基於規則的國際秩序規範。”

另外，據法新社，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）與日本首相岸田文雄承諾合作，雙方稱兩國將加強經濟及針對印度太平洋地區安全面向上的往來。

兩國領導人此次會晤，也是處理日本重大國防戰略改革的一個機會；日本上月才剛宣布大幅增加國防預算。

該報道稱，特魯多樂見日本的改革，也提到俄羅斯、中國等“威權勢力”在東亞崛起；特魯多說，加拿大認為，中國政府在世界舞台上“愈來愈有破壞力”。

岸田文雄是加拿大去年11月宣布新的印太政策以對抗中國影響力之後，第一位訪問加國的亞洲領導人。

法新社說，岸田文雄近日在歐洲訪問，獲得法國、英國在亞太地區新的安全合作保證。