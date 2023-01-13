美國呼籲不要處死前副防長阿克巴里

處死前副國防部長？

美國周五表示，將與英國一道呼籲伊朗不要處決一名因從事間諜活動可能“近期”就被處死的伊朗裔英國國民。阿克巴里（Alireza Akbari）是伊朗及英國雙重國籍的伊朗前副防長。伊朗司法部門說，他曾“為英國從事間諜活動……通過向國外傳遞信息危害國家安全”，依據“可信的證據和文件”判處死刑。

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司法機構 Mizan Online 周三宣布，阿里雷紮·阿克巴里 (Alireza Akbari) 已被判處死刑，罪名是“腐敗，並因向英國傳送情報而破壞該國的內部和外部安全”。

美國外交事務副發言人韋丹特帕特爾說：“對阿克巴里先生的指控和對他的死刑判決是出於政治動機，對他的死刑判決是不可接受的；”並指出“可能即將被執行死刑”。

他在新聞發布會上呼籲“立即釋放阿克巴里”，並譴責“有關阿克巴里先生在拘留期間被下藥、遭受酷刑、審訊並被迫招供”。

星期四，伊朗伊斯蘭共和國官方機構保證，61 歲的阿克巴里先生曾在伊朗安全和國防機構擔任高級職位。

英國外交負責人克萊弗利 (James Cleverly) 譴責了這一判決，並呼籲德黑蘭不要處決這名英國和伊朗國民，並譴責這是“出於政治動機的行為”。