不理會英美呼籲刀下留人 伊朗處決前副防長

伊朗/英國

伊朗司法部門14日報告說，伊朗當局處決了一名曾擔任伊朗國防部副部長的英國-伊朗雙國籍國民。伊朗無視英國等國要求免死並釋放的呼籲。伊朗指控該受害者為英國做間諜。英國強烈譴責伊朗的野蠻行為。

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據路透社今天報道稱，伊朗司法部門的米贊通訊社周六早些時候報道了對伊朗前國防部副部長處決消息，但沒有說明執行處決時間。周五晚些時候，英國外交大臣詹姆斯·克萊弗利 (James Cleverly) 曾敦促，伊朗絕不能執行這一死刑判決。英國的呼籲得到了美國的響應。

伊朗司法部門稱，伊朗去國防部副部長阿里雷紮·阿克巴里 (Alireza Akbari) 被判處死刑，罪名是腐敗以及通過為英國政府情報部門從事間諜活動而危害伊朗內部和外部安全。他已被處決。”

英國指控伊朗判決以及處死阿里雷紮·阿克巴里完全是出於政治目的。

伊朗官方指控稱，阿克巴里於 2019 年被捕，他因從事間諜活動收受了180.5 萬歐元、26.5 萬英鎊和 5 萬美元的報酬。

英國首相蘇納克在推特上表示，他“對伊朗的處決感到震驚”。蘇納克說，“我們將召見伊朗代辦，以表明英國對伊朗行為的厭惡。”

伊朗官方媒體周四播放了一段視頻，指控阿克巴里在 2020 年暗殺伊朗頂級核科學家莫森·法赫里紮德 (Mohsen Fakhrizadeh) 的事件中發揮作用，莫森·法赫里紮德在 2020 年德黑蘭郊外的一次襲擊中喪生，伊朗當局當時將此歸咎於以色列的特工暗殺。在視頻中，阿克巴里沒有承認參與暗殺，但表示一名英國特工要求提供有關法赫里紮德的信息。

路透社說，伊朗官方媒體經常播放政治指控案件中被指是嫌疑人的供述。

路透社說無法確定官方媒體視頻和音頻的真實性，也無法確定它們是在何時何地錄製的。

阿克巴里是阿里·沙姆哈尼的親密盟友，阿里·沙姆哈尼現任伊朗最高國家安全委員會秘書，後者在 1997 年至 2005 年擔任國防部長，當時阿克巴里是他的副手。

據該報道，倫敦與德黑蘭的關係最近幾個月惡化，同時也反映出伊朗與西方的關係不斷惡化。

英國一直批評伊斯蘭共和國鎮壓反政府抗議活動，這是由去年 9 月一名年輕的伊朗庫爾德婦女在拘留期間死亡引發的。

英國外交部長周四表示，英國正積極考慮將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，但尚未做出最終決定。

伊朗鎮壓抗議活動至此已判處數十人死刑，至少處決了四人。

路透社說，在BBC波斯語播出的錄音中，阿克巴里稱自己是在遭受酷刑的情況下做出編造供述的。“他們用3500多個小時的酷刑、迷幻藥、生理心理壓力手段，剝奪了我的意志，把我逼到瘋狂的邊緣……用武力和死亡威脅逼迫我做假供。”