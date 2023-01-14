伊朗處決前副防長 英美法斥野蠻特赦組織稱深惡痛絕

處決阿克巴利（Alireza Akbari）

伊朗無視英美請求，將被控為英國從事間諜活動的前國防部副部長阿克巴利（Alireza Akbari）處決，14日被英美斥為冷酷的懦夫行徑；國際特赦組織則稱，此事令人深惡痛絕。法國總統馬克龍在推特上表示：處決阿克巴利是一件令人髮指的野蠻行徑。英國外交大臣克萊弗利暫時召回英國駐伊朗大使。

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路透社和法新社報導，英國先前宣稱，61歲的阿克巴利所涉案件帶有政治動機，因此要求伊朗當局將他釋放，如今譴責伊朗將他處決。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）稱，這是“一個野蠻政權採取的冷酷懦夫行徑，這個政權對於自己人民的人權毫不尊重”。

伊朗司法當局的新聞社米珊網站（Mizan）14日早上報導了這項處決行動，但未透露處決時間。英國外相柯維立（James Cleverly）先前表示，伊朗絕不可執行死刑判決。美國也表達了相同立場。法國外交部表示，法方對這一處決“不可置之不理”。

此事似乎很可能會使伊朗早已緊張的對西方關係承受更大壓力，雙方關係已因為恢復2015年核子協議所舉行的談判陷入僵局以及伊朗去年血腥鎮壓抗議活動而進一步惡化。

在一段據稱是由阿克巴利錄製並於11日在英國廣播公司波斯語頻道（BBC Persian）播出的影音中，阿克巴利說，經過大量刑求後，他已招認了他並未犯下的罪行。

米珊報報導指控，擁有英、伊雙重國籍的阿克巴利曾收受180萬5000歐元、26萬5000英鎊和5萬美元，為英國從事情報間諜工作。

蘇納克在推特發文說，他“對處決感到震驚”。柯維立發表聲明說，伊朗此舉“無法不遭人質疑”。聲明中說：“我們將召見伊朗代辦，表明我方對伊朗所做所為的厭惡態度。”

國際特赦組織（Amnesty International）伊朗分會“伊朗特赦組織”（Amnesty Iran）14日表示，伊朗處決阿克巴利令人“深惡痛絕”。

這個分會在推特寫道：“伊朗當局…今天早上的處決行動再次令人深惡痛絕地踐踏了生命權。在任何情況下，動用死刑都會令人震驚。”