中國外長秦剛結束非洲多國訪問

日本/防衛

中國外交部長秦剛上任伊始對非洲埃塞俄比亞、加蓬、安哥拉、貝寧、埃及等5國以及非盟、阿盟總部展開穿梭訪問。秦剛15日在作為最後一站的埃及訪問。秦剛被認為破例提升擔任外交部長，中國外交部發言人趙立堅低調換職，曾被聚焦觀察中國外交是否改變戰狼面貌。

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中國外交部長秦剛在埃及力促加強北京與阿拉伯世界的聯繫。

據本台消息稱，中國新任外交部長秦剛於1月15日星期日會見了阿拉伯聯盟秘書長艾哈邁德-阿布-蓋特，這是北京對阿拉伯世界的魅力攻勢的一部分。

據本台在開羅的記者Alexandre Buccianti報道，中國外交部長秦剛將開羅納入他的首次外國之行，這並不是巧合。開羅是阿拉伯聯盟的總部，中國外交的新負責人在那裡會見了這個泛阿拉伯組織的秘書長。

雙方會談的重點是如何落實執行上個月舉行的第一次中阿峰會的決議。這是中國對逐漸疏遠美國的阿拉伯世界的魅力攻勢的一部分。

一個擁有豐富石油資源的阿拉伯世界，同時也為中國公司提供投資機會。埃及就是中國的這種攻勢的一個例子。中國是埃及新資本的主要開發商之一，也是面臨空前經濟危機的埃及政權的一個主要支持者。

據中國官方媒體消息，中國外交部今天舉行的例行新聞發布會上，外交部發言人汪文斌回答關於秦剛訪問非洲情況的提問，只提及秦剛周末結束的對安哥拉與貝寧的訪問。

中國外交部今天報告稱，當地時間1月15日，埃及總統塞西在開羅會見到訪的中國外交部長秦剛。