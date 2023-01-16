尼泊爾空難飛機找到黑匣子了

尼泊爾/空難

尼泊爾官方稱，對飛機空難事故搜索人員16日發現了空難飛機駕駛艙語音記錄器和飛行數據記錄器。失事客機成為尼泊爾 30 年來最嚴重的飛機事故，目前已知造成至少 68 人死亡。

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據路透社今天報道，尼泊爾30年來最致命的空難飛機的黑匣子今天報告尋到。記錄儀上的數據可能有助於調查人員確定是什麼原因導致載有 72 人的 Yeti Airlines ATR 72 飛機在周日晴朗的天氣中墜毀。

加德滿都機場官員 Teknath Sitaula 周一告訴路透社，兩台記錄器都狀況良好，將根據製造商的建議送去分析。根據國際航空規則，飛機設計和製造國以及墜機調查機構自動參與調查。

ATR 總部位於法國，飛機的發動機由 Pratt & Whitney Canada 在加拿大製造。

周一，救援人員正在與多雲天氣和低能見度作鬥爭。搜尋人員已找到 68 具屍體。消息說，所有屍體都已送往醫院。搜救人員稱，“我們將繼續尋找仍然失蹤的其餘四人，現在多雲……導致搜索出現問題。”

這架飛機是從加德滿都飛往博卡拉的定期航班，博卡拉是通往風景秀麗的安納布爾納峰山脈的門戶，機上載有 57 名尼泊爾人、5 名印度人、4 名俄羅斯人、2 名韓國人以及來自阿根廷、愛爾蘭、澳大利亞和法國的各1人。

這架飛機在過去一年中飛行了 1700 多次。

報道稱，尼泊爾宣布周一為全國哀悼日，並成立了一個小組來調查這場災難，敦促提出避免未來發生此類事件的措施。