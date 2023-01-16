岸田推高日本防衛 面對反對派質疑

日本/防衛

日本首相岸田文雄15日晚結束了對七國集團（G7）5個歐美成員國的歷訪，乘坐政府專機回了國。他在美國首都華盛頓與總統拜登的會談中，告知稱將從根本上強化防衛力。在記者會上，岸田表示將在23日召集的例行國會上，就伴隨防衛費增額的增稅做出徹底說明。不過，在野黨批評稱增稅“不值得討論”，計畫與核電站政策和物價飆升應對舉措一起展開追究。

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據共同社今天報道稱，岸田以法國為首站，開啟了對意大利、英國、加拿大和美國的歷訪行程。在華盛頓的記者會上，他就自民黨內出現不同意見的防衛增稅表示：“熱烈討論並切實彙總出一個結論，這是負責任政黨的傳統。”

岸田強調歷訪成果說，確認了將在自己擔任主席的5月G7首腦會議（G7廣島峰會）上，團結起來為了徹底守護國際秩序而合作。不僅是美國，而且決心與英法也深化在印度太平洋地區的防務合作。

共同社說，不過，儘管強化防衛力被拜登讚賞為“是歷史性的”，但日本國內的輿論則多種多樣。尤其是對於防衛增稅和岸田的說明，不滿意見強烈。

去年12月17、18兩日實施的共同社輿論調查結果顯示，對於為了強化防衛力而增稅，回答稱“不支持”的達64.9%；對於有關增稅的岸田說明，回答稱“不充分”的達87.1%。

立憲民主黨黨首泉健太本月15日批評了把2023年度起5年內防衛費總額定為約43萬億日元（約合人民幣2.2萬億元）的政府決定。他在推特上發帖稱，在未展示財政支出改革具體措施的形勢下，“防衛增稅不值得討論”。

據共同社消息，日本立憲民主黨國會對策委員長安住淳和共產黨國對委員長谷田惠二16日在國會內舉行會談，確認了將反對因防衛費增額而實施增稅的政府方針，

另外，岸田政府把方針轉變為最大限度活用核電站，也將是論戰的焦點。共產黨委員長志位和夫指出，政府“一夜之間決定重返核電，忘記了福島核事故的教訓與災區的苦難”，在野黨加強了批評。