日本與印度罕見舉行聯合軍事演習 劍指中國

日本/印度/空中軍事演習

日本和印度16日在日本東京附近舉行首次聯合空中演習，稱要加強安全和防務關係，聯合面對中國在亞太地區日益強硬的態度。

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法新社引述日本防衛省說，日本與印度於東京東北部的百里空軍基地進行為期11天的演習，日本調動日本自衛隊的8架F-2和F-15戰鬥機，印度空軍則有150名軍人參加。

日本與印度兩國的外交和國防首長曾於2019年11月在新德里的一次會議上決定進行聯合演習，但由於新冠病毒大流行病，聯合軍演被推遲了。

日本和印度與美國和澳大利亞組成了 "四國 "非正式聯盟，該聯盟於2007年發起，並於2017年圍繞這些國家的共同願望重新啟動，以期制衡中國在亞太地區日益增長的經濟、軍事和技術影響。

法新社說，近幾個月來，日本與盟國舉行了幾次聯合軍事演習，目前正在對日本國防政策進行重大改革，聚焦增加對抗中國的軍事力量。12月，東京批准了一項新的 "國家安全戰略"，到2027年，日本年度國防預算將增加一倍，從佔GDP的1%左右增加到2%。

日本首相岸田文雄上周在訪問歐洲和北美期間會見了其他五個七國集團國家的領導人，期間宣布了與倫敦的軍事協議以及將日美安全條約延伸至太空。