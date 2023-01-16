疑收錢放走兩名製造假護照中國嫌疑人 泰國15人被捕

泰國

泰國警方今天逮捕15名被指控受賄貪腐官員，這些人涉嫌放走了兩名被警方逮捕的製造假護照犯罪團夥的中國人。不過這15人均否認對他們的指控。

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據法新社報道稱，泰國警方周一表示，在警方突襲護照偽造團夥，逮捕了兩名中國嫌疑人，這兩人又成功逃脫後，泰國已向15 名腐敗官員發出司法指控。

上個月末，泰國警方突擊搜查了瑙魯共和國駐曼谷的前領事館，此前有人指控中國人非法佔用此場所。

泰國國家警察局副局長 Surachet Hakpal 說，在廢棄的前領事館建築裡面，警方抓捕兩名被中國當局通緝的，正在為中國人偽造護照的嫌疑人。但這兩名中國人設法逃跑了，警察官員告訴記者，五名特別調查部官員以及九名警察和一名陸軍中士被查證是嫌疑人逃跑的同謀。

據警方說，15名被告連同一名翻譯收受了 1000 萬泰銖（合 245,000 美元）賄款讓嫌疑人逃脫。

這起案件是這名翻譯在試圖逃往馬來西亞時被捕後供認不諱的。

這 16 人被控貪污或索賄。 除了翻譯，他們還都被指控濫用職權。

據該報道，上述官員和警員都否認所有指控。

據警方官員Surachet Hakpal 說：“索賄罪會受到相當嚴厲的懲罰，最高可判處死刑。”