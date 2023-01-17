尼泊爾空難繼續搜尋空難者

尼泊爾/空難

尼泊爾搜索人員今天使用無人機從尼泊爾第二大城市 200 米（656 英尺）深的峽谷垂降，以尋找空難最後兩名下落不明的人，此前尼泊爾發生了 30 年來最嚴重的飛機失事，至少造成70人死亡。飛機全員載明有72人。

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惡劣的地形和惡劣的天氣阻礙了旅遊城市博卡拉附近的救援工作，雪人航空公司 ATR 72 渦輪螺旋槳飛機載有 72 人，星期天墜毀時天氣晴朗，而且是就在着陸前墜毀。

搜救人員周一又發現了兩具屍體，之後由於光線暗淡，搜索被取消。搜救人員稱，“我們會繼續尋找他們。”

一名機場官員說，周二有 48 具遺體被運往首都加德滿都，並被送往醫院進行屍檢，同時還有 22 具遺體被移交給博卡拉的家屬。

周一，搜索人員在飛機上發現了駕駛艙語音記錄器和飛行數據記錄器，兩個記錄儀器都狀況良好，這一發現可能有助於調查人員確定墜機原因。

根據國際航空規則，設計和製造飛機和發動機的國家/地區的墜機調查機構自動成為調查的一部分。ATR 總部設在法國，飛機的發動機由 Pratt & Whitney Canada 在加拿大製造。路透社說，法國和加拿大的空難調查人員表示，他們計畫參與調查。