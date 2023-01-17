越南國家主席辭職了！

越南/阮春福

越南政府周二公告，在執政的共產黨指責越南最高領導人控制下的官員“違法和不法行為”後，越南國家主席阮春福今天辭職，據路透社說，這是越南反腐行動的一次重大升級。

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路透社今天說，隨着越南共產黨加強反腐行動，越南國家主席引咎辭職。

阮春福此前越南總理，因加速開放親商改革而廣受讚譽，自 2021 年以來擔任國家主席這一主要是禮儀性職位，今天淪為越南共產黨全面反腐行動針對的最高級別官員。

不過，越南沒有最高統治者，正式由四個“集體”領導：黨的總書記、國家主席、總理和議會議長。

據越南政府說，現年 68 歲的阮春福對包括兩名副總理和三名部長在內的許多官員的違法行為負有最終責任。聲明說：“阮春福充分認識到自己在黨和人民面前的責任，提出辭去所擔任的職務、辭去工作、並退休的申請。”

路透社說，不清楚越南當局是否已經選擇了替代者。

在 1 月份解僱了在阮春福手下任職的兩名副總理後，越南一直在猜測阮春福是否也將被免職，因為該黨在強大的長期任職領導人阮富仲 Nguyen Phu Trong 領導的“熾熱熔爐”反腐敗運動中加大火力。

據該黨稱，去年有 539 名黨員因腐敗和“故意不當行為”被起訴或“紀律處分”，其中包括部長、高級官員和外交官，而警方調查了 453 起腐敗案件，比 2021 年增加了 50%。

阮富仲本月早些時候表示，該黨的做法會“更加堅定”、“更加有效和有條不紊”，並誓言要取得成果。

路透社說，關於反腐運動對投資和政策的影響，意見不一。新加坡 ISEAS-Yusof Ishak 研究所越南研究項目的 Le Hong Hiep 表示，清洗可能為更清潔、更有能力的領導人崛起鋪平道路。只要領導層改組不會導致政策發生根本性變化，它們對經濟的影響也將是有限的。”

然而，同一研究所的高級訪問研究員 Ha Hoang Hop 表示，阮春福下台和鎮壓影響的不確定性可能會讓投資者感到不安。

阮春福的辭職需要獲得立法機關的批准，消息稱立法機關將於本周舉行一次罕見的特別會議，這增加了人們對阮春福命運已成定局的預期。

阮春福在越南以其友善的態度和對國家足球隊的熱愛而聞名，他曾被提名為未來的黨總書記，這是該國最負盛名權力最大的職位。

作為 2016 年至 2021 年的總理，阮春福見證了亞洲新興製造業強國平均每年 6% 的經濟增長，並幫助推動了自由化進程，其中包括與歐盟和太平洋大國的貿易協定。儘管他倒台了，但政府周二稱讚了阮春福的成就，尤其是他對新冠病毒大流行疫情的抗疫領導。