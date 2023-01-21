日本首相岸田文雄向在日華僑華人等祝賀春節

日本/華僑

在癸卯兔年春節就要到來之際的1月20日，日本首相岸田文雄在首相官邸網頁發表了面向在日華僑、華人等的春節賀詞，向在日華僑、華人和全球喜迎春節的人們賀新春拜新年，致以節日的問候，賀詞用日文和中文簡體、繁體三種文字發表。

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岸田首相的春節辭賀詞如下：

謹向在日本生活工作的華僑華人及全球喜迎春節的朋友拜年。

過去的一年，我們不斷面對嚴峻的新冠肺炎疫情以及戰爭的恐懼。我由衷地希望，新的一年首先是和平的，也期待全球各地的生活儘快復甦，恢復常態。

我更希望，不論諸位身在何地，新的一年，能夠在更加和平的環境下，以安穩的心境期待更好的未來。為此，日本將持續與國際社會合作，維護和加強基於普世價值的國際規範與原則。

在面對困難時，我們要學習古人的智慧，既要穩步前行，遇事時更要一氣奮進。只要大家一起努力，任何困難必能克服。

恭祝各位兔年行好運、心想事速成！ Happy Lunar New Year!

日本內閣總理大臣 岸田文雄

日本首相向華僑華人等祝賀春節的歷史由來已久，從2008年的福田康夫首相開始到目前為止，共有8位日本在任首相、16次向在日華僑華人等致以春節問候。

前14次，都是通過在日華文媒體發表，一般都會言及日中關係和日中友好，而岸田文雄擔任首相以後，不再通過在日華人媒體發表春節祝詞，而是直接刊登在首相官邸的網頁上，也不再談及日中友好和日中關係，而且除了用日語和中文簡體刊登外，還加上了繁體字版，和以往的歷屆首相相比，顯然是顧及到了來自台灣等地區的華僑華人和其他有迎春節風俗的地區的人們。