岸田文雄暗示或在自民黨總裁選舉前解散眾院大選

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日本首相岸田文雄在1月22日播放的電視採訪中，就解散國會眾議院舉行大選的時間，暗示有可能在2024年9月自民黨總裁任期屆滿前舉行。當被問及他是否應該在眾議院選舉中獲得公眾信心後進入第二個任期，以推動包括增稅在內的政策與增加防衛費相一致時，他回答說：“我當然這麼認為。不過即便為此，首先也會被問具體做什麼”。

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岸田文雄在2021年的自民黨總裁選舉中就任新總裁，任期三年，至2024年9月結束。他作為眾議員的任期將於2025年10月屆滿。據共同社報導，圍繞解散眾議院問題，自民黨政調會長萩生田光一認為有必要在防衛增稅前問信於民。岸田政府此前表示，為增加防衛費實施增稅的時機是“2024年以後的適當時間”，解散眾議院和開始增稅的時間成為焦點。

據悉，岸田文雄在周日播出的節目中強調，“不只是防衛，少子化和能源、加薪也是關乎全體國民生活的不能拖延的課題”。他稱關於解散眾議院時間還什麼都未決定，同時表示“必須在致力於各項課題的同時，考慮適當的選舉時間、接受國民審判的時間”。

在1月23日召集例行國會之前，岸田文雄關於防衛費增稅表示，將通過與在野黨的國會論戰向國民進行細緻說明。他指出：“如果不能獲得理解，就可能無法守護國民的生命和生活”。該節目於19日錄製。