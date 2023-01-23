日本外相外交演說 強化日美威懾力

日本/中國

日本外相林芳正在23日於日本議會的外交演說中，提及關注日本決定擁有的反擊能力（對敵基地攻擊能力），表示決心致力於強化日美同盟的威懾力和應對能力。他譴責俄羅斯進攻烏克蘭是“不能容許的違反國際法”行為，表示將與七國集團（G7）為首的國際社會合作，加強對俄制裁併支援烏克蘭。就中國議題，日本外相要求中國採取負責任的行為。

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據共同社今天報道稱，林芳正發表外交演說稱決心強化日美威懾力。林芳正提到去年12月內閣會議決定的新國家安全保障戰略，稱“將開展以徹底強化防衛力為後盾的強有力外交”。主張與美國重點推進有效運用反擊能力、太空、網絡、信息保護領域的合作，以及對新興技術的共同投資。

他就中國指出，存在許多懸而未決的課題，包括在尖閣諸島（中國稱釣魚島）單方面改變現狀的嘗試，以及台灣周邊的軍事活動等。表示“將主張應主張的、要求（中方）採取負責任的行動，同時切實保持對話”。

據林芳正表示，日本作為G7輪值主席國以及聯合國安理會非常任理事國，將推進舉措堅持基於法治的國際秩序。今年迎來日本與東盟友好合作50周年，12月雙方將在東京召開特別首腦會議，林芳正表示將提出日本與東盟關係的未來願景。