兩中國男子涉嫌走私千噸鋰礦 在阿富汗被捕

中國/阿富汗

阿富汗塔利班當局日前逮捕了五名男子，其中包括兩名中國公民。他們涉嫌將大約一千噸含鋰的岩石走私出阿富汗。

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大紀元網報道，1月21日，阿富汗礦業和石油部表示，在楠格哈爾省（Nangarhar）查獲了約300噸非法運送的鋰礦石，在庫納爾省（Kunar）查獲了約700噸。這兩個省份都與巴基斯坦接壤。該部高級官員阿卡布（Mohammad Rasool Aqab）估計，這些岩石“含有高達30%的鋰”。

逮捕行動是由阿富汗安全和情報機構進行的。1月21日，情報部門業務事務負責人巴希爾（Dr. Bashir）在新聞發布會上說，他們發現有人計畫走私這些未簽約並秘密提取的“寶貴的石頭”，因此逮捕了主要肇事者。五人被捕，兩名外國走私者是中國人，三名阿富汗人是他們的合作者。

自2021年8月所有美國和北約軍隊撤出阿富汗以及塔利班奪得政權以來，塔利班當局禁止開採和銷售鋰。

據悉，阿富汗的鋰和其它許多礦產大多走私到巴基斯坦，經過提煉後以巴基斯坦的名義出口到其它國家。

阿富汗擁有價值約1萬億美元的未開發稀土礦產，包括巨大的鋰礦藏，但數十年的戰爭阻礙了阿富汗礦業的發展。

由於人權問題，特別是對婦女獲得工作和教育機會的限制，塔利班政府目前尚未得到世界的正式承認，而且美國和西方國家紛紛對阿富汗實施經濟制裁。儘管中國與阿富汗有貿易往來，但中共對於是否承認塔利班政府的問題態度曖昧、含糊其辭。