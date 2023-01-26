印度從南非引入12隻獵豹

印度從非洲引入獵豹

南非環保部26日透露說，下個月一架載着12隻獵豹的專機將飛抵印度。2022年7月，印度曾與納米比亞簽署了引入非洲獵豹的協議。第一批總計8隻。以後8到10年，從南非引入的速度大致為每年12隻獵豹。

廣告 繼續瀏覽後續

獵豹最後一次在印度出現大概是1967年至1968年。狩獵活動、棲息地減少、食物不足導致獵豹在印度滅絕。印度庫諾國家公園有羚羊、野豬等充足的獵物供獵豹捕食。

獵豹是陸地上奔跑速度最快的動物，能以時速112公里在草原奔跑捕食。世界上現存7000隻獵豹大多數棲息在南非、納米比亞和博茨瓦納。

“獵豹計畫”的提案是2008年至2009年準備的，由當時曼莫漢·辛格領導的團結進步聯盟政府批准；2013年，印度最高法院叫停了該項目；2020年，最高法院重新批准了該項目，為獵豹進入印度鋪平了道路。