印度從非洲引入獵豹

印度從南非引入12隻獵豹

發表時間：

Des guépards africains seront transportés vers un parc national de l'Etat de Madhya Pradesh en Inde. Image d'illustration
Des guépards africains seront transportés vers un parc national de l'Etat de Madhya Pradesh en Inde. Image d'illustration © Sammy Wong/Unsplash
作者： 法廣
2 分鐘

南非環保部26日透露說，下個月一架載着12隻獵豹的專機將飛抵印度。2022年7月，印度曾與納米比亞簽署了引入非洲獵豹的協議。第一批總計8隻。以後8到10年，從南非引入的速度大致為每年12隻獵豹。

廣告

獵豹最後一次在印度出現大概是1967年至1968年。狩獵活動、棲息地減少、食物不足導致獵豹在印度滅絕。印度庫諾國家公園有羚羊、野豬等充足的獵物供獵豹捕食。

獵豹是陸地上奔跑速度最快的動物，能以時速112公里在草原奔跑捕食。世界上現存7000隻獵豹大多數棲息在南非、納米比亞和博茨瓦納。

“獵豹計畫”的提案是2008年至2009年準備的，由當時曼莫漢·辛格領導的團結進步聯盟政府批准；2013年，印度最高法院叫停了該項目；2020年，最高法院重新批准了該項目，為獵豹進入印度鋪平了道路。

 

下載法廣應用程序跟蹤國際時事