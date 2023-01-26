應對中共軍事威脅 美軍在關島開設新基地

美軍在關島開設新基地

在五角大樓重新調整軍隊部署，以對抗中共挑戰的背景下，美國海軍陸戰隊在美國最西端的關島開設了一個新基地。美國海軍陸戰隊1月26日在關島舉行了布拉茲營海軍陸戰隊基地正式啟用儀式。這是自1952年以來美國建立的第一個新的海軍陸戰隊基地。

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目前，該基地仍在建設中。根據計畫，該基地將最終容納5,000名海軍陸戰隊員，在短期內起到威懾和探測該地區威脅的作用。目前，駐紮在基地的部隊不到100人，其餘大部分預計將於2024年12月抵達。

關島基地和日本、台灣之間是差不多的距離，該基地將成為關島和北馬里亞納群島各地海軍陸戰隊的樞紐，在發生入侵時保護太平洋島嶼，包括重要的海上航道。

隨着美國對中共軍事力量和中共對台灣威脅的擔憂增加，在西太平洋島嶼潛在衝突中，美軍可以在關島基地部署更多海軍陸戰隊員。有了該基地後，海軍陸戰隊員將進一步接近潛在衝突的前線，可以快速從一個島嶼轉移到另一個島嶼，探測、騷擾和摧毀敵方船隻。新基地還將減少美國在日駐兵的人數。

如果與北京發生衝突，海軍陸戰隊將是第一批作出反應的地面部隊之一。

海軍陸戰隊指揮官大衛‧伯傑（David Berger）將軍說：“我們不希望為了打仗而打仗。我們希望已經做足準備，一旦有衝突，防區內部隊（stand-in forces）已經在前線了。”

國防部官員說，在無衝突時，駐關島的部隊可以進行實彈演習，駐紮在北馬里亞納群島的部隊可以進行演習和陸路轉移。

伯傑將軍說：“駐關島的海軍陸戰隊位於國際日期線那一邊，作用是加強威懾政策，這是我們國防戰略的基礎。”