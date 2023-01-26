日本當局罕公布加強防衛專家會議記錄

日本/防衛

日本政府面臨增加防衛引發不滿增稅局面。日本政府24日在內閣官房主頁上，公開了去年召開的有關強化防衛力的專家會議所有議事記錄。專家會議在去年9～11月共召開了4次。

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據共同社報道稱，日本政府公開有關強化防衛力的專家會議記錄。記錄顯示佔據大半的意見指出，雖然伴隨防衛費增額不得不增稅，但首相岸田文雄需要細緻地做出說明。也有人提出質疑以增額規模為前提推進討論。

據會議記錄，擔任會議主席的前外務事務次官佐佐江賢一郎在首次會議上，就強化防衛力說明稱“需要前所未有的防衛費大幅增額”，強調“為了國民的將來，應該坦率告訴國民‘也有必要改善財政狀況’並尋求理解”。會上對此沒有異議。

第2次會議上，確保財源的方法成為了主要議題。例如“為了實現防衛費增額，應該明確在廣泛稅目上需要國民負擔的部分，並獲得國民的理解”，認為不得不增稅的意見接連出現。對於發行國債，多人闡述了否定看法。

在進入報告彙總階段的第3次會議上，日本綜合研究所理事長翁百合就防衛費增額表示，“希望不是以（增額）規模為前提，而是寫上以累積為基礎展開討論”。三井住友金融集團董事長國部毅提出要求說，“希望首相向國民發出訊息，（講明）需要負擔多少”。

在出示報告草案的最後一次會議上，京都大學研究生院教授中西寬針對修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，強調為了獲得輿論支持，信息公開很重要。