不睬所羅門 斐濟新總理拒讓中國培訓警察部隊 加強與澳合作

斐濟/中國

《澳大利亞人報》（The Australian）25日報道，斐濟新總理西蒂維尼-拉布卡（Sitiveni Rabuka）準備加強與澳大利亞的軍事和外交關係，隨後將排除中國對斐濟軍隊或警察部隊的軍事訓練。中國在南太平洋地區的主導地位因此u遇到了一個重大的絆腳石。

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據該報指出，與其前任親北京的外交政策明顯不同的是，斐濟新總理拉布卡在一個月前獲勝後受訪時表示，中國對該地區的推動帶來了持續的危險。

拉布卡對《澳大利亞人報》說：“這種看法是，中國正日益努力鞏固其影響力，而我相信，與你更了解的人走在一起總是更安全的”；他接著說：“就我而言，我對澳大利亞人、美國人和新西蘭人的了解比我對中國的了解更多。”

但這位前軍事指揮官和兩次政變領導人警告說，澳大利亞不能再認為與斐濟的關係是理所當然的，並回顧了澳大利亞在他1987年政變後表現的 “冷處理”。

拉布卡在上個月激烈的選舉中推翻了宿敵弗蘭克·姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama），這是該島國50多年來第三次和平移交權力。

在姆拜尼馬拉馬執政的16年中，中國在斐濟的影響力急劇增加，而拉布卡對這一發展感到震驚。

被斐濟人稱為 “蘭博 “（Rambo）的拉布卡承諾，他的政府不會接受所羅門群島式的協議來允許中國培訓斐濟的警察或軍隊。他解釋說：“我認為他們（中國）可能想這樣做，但這對斐濟來說是一個非常困難的決定，因為我們有兩個非常友好的協議–與澳大利亞的國防合作計畫和與新西蘭的軍事援助計畫。

因此，拉布卡表示，在簽訂任何其他協議之前，必須考慮到這些事情，因為這些協議可能會被視為對斐濟迄今為止的發展和安全負責的協議產生反作用。

該報導又指，拉布卡示意將推翻與北京達成的協議，根據該協議，中國警察可被借調到斐濟警察局長辦公室。

而許多斐濟警察對中國國家安全機構的成員坐在斐濟警察系統的中心表示憤怒。

拉布卡認為這不應該繼續，因為雙方司法系統不同，斐濟是基於英國的系統，他領導的政府更願意繼續使用熟悉的系統。

此外，儘管斐濟的經濟狀況不穩定，但拉布卡也排除了向中國或其他外國利益集團出售如機場和海港等關鍵的基礎設施。