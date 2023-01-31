北約秘書長斯托爾滕貝格視察日本航空自衛隊基地

日本/北約

北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格於30日至2月1日訪問日本，31日，他視察了航空自衛隊入間基地（埼玉縣狹山市等）。 在入間基地，斯托爾滕貝格參觀了F15J戰機、愛國者（PAC3）地對空導彈、C2運輸機等，並認真聽取了基地人員的講解，在參觀了負責向烏克蘭運送貨物的C-2運輸機等後，他在對航空自衛隊隊員的致辭中說：“烏克蘭戰爭影響到我們所有人，非常感謝日本的支持，日本積極地運用了自己的飛機和貨運能力。”

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關於俄羅斯入侵烏克蘭，他強調了支持烏克蘭的重要性。他說：如果俄羅斯獲勝，就發出了一個危險的信號，就是可以使用軍事力量來實現目標。”

面對烏克蘭戰爭和中國日益增長的影響力，為加強與亞洲盟友的關係，斯托爾滕貝格對日本和韓國進行訪問。30日，他在訪問韓國期間，要求韓國增加對烏克蘭的軍事援助。

斯托爾滕貝格在31日晚會見首相岸田文雄，確認在加強對烏援助上的合作。他表示，隨着烏克蘭戰爭的繼續，他有意繼續加強與日本的合作。在會見岸田首相後，斯托爾滕貝格將與岸田首相舉行聯合記者會。

日本、韓國、澳大利亞和新西蘭領導人去年首次出席北約30國峰會。

斯托爾滕貝格2月1日將在慶應大學演講。

日本官房副長官木原誠二在1月23日的記者會上強調，日本和北約“是共享基本價值觀和戰略利益的夥伴”。他表示，期待為實現“自由開放的印度太平洋”，以及維持基於法治的國際秩序而加強與北約的合作。