印度下一財年國防預算達到726億美元，同比增長13%

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自新德里方面消息，印度政府周三提出2023-2024財年的國防預算為5.94萬億盧比（約合726億美元），比上一財年的初步預算增加了13%，項目包括購買更多的戰鬥機和整修與中國緊張的邊境地區的道路。

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據路透社報導，印度財政部長西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)為國防資本支出撥款1.63萬億盧比——這一支出將包括購買新武器、軍機、軍艦和其他軍事硬件，她在將於4月開始的2023-2024財年預算中公布了近5500億美元的聯邦總支出。

西塔拉曼說，2023-2024財年將有2.77萬億盧比用於軍餉和軍人福利，1.38萬億盧比用於退役士兵的養老金，還有更多金額用於雜項開支。她還將截至3月底的本財年的國防預算從先前估計的5.25萬億盧比增至5.85萬億盧比。據悉，該國防預算案佔印度政府預算總額的13%。

報導提及，印度的國防預算總額估計約佔其GDP的2%，仍低於中國2022年1.45萬億元人民幣（約合2300億美元）的國防預算。最新的預算文件顯示，印度計畫花費近2420億盧比（約合30億美元）用於海軍艦隊建設，5714億盧比（約合70億美元）用於空軍採購，包括更多的軍機。

印度國防部長拉傑納特·辛格(Rajnath Singh)周三通過推特表示：“這筆開支將填補作戰能力方面的關鍵差距，並在彈藥、武器和資產的維持、軍事儲備等方面為部隊提供裝備。”

拉傑納特·辛格提及：“國防部致力於加強邊境地區的基礎設施建設，特別是北部邊境地區。因此，印度邊境道路局（BRO）的資本預算在2023-2024財年增加了43%，達到5000億盧比，而2022-2023財年為3500億盧比。”