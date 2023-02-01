緬甸/軍事政變

2021年2月1日，緬甸軍方在政變下奪取了民選政權，監禁民主偶像昂山素季，並發動殘酷內戰，造成2800多人死亡，13000名平民被投進監獄。兩年後緬甸稱將於今年舉行選舉，要洗白軍事政變。

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據本台今天報道，緬甸軍事政變兩年後，軍政府尋求一個合法地位。據本台在仰光的記者朱麗葉-維林（Juliette Verlin）報道說，在街上問任何人，他們都會告訴你同樣的事情：敏昂萊將軍已經把自己當成了國家總統。在緬甸，政變和軍政府成立兩年後，這位自任總理的人似乎在遵循他所熱衷的嘴上憲法，他可能最終取消全國緊急狀態，並在未來六個月內組織選舉。

由於大多數支持民主的政黨都拒絕參加這個鬧劇選舉，因此親軍方的勝利似乎不可避免。

在仰光，人口普查已接近尾聲，行政部門正在藉機檢查家庭是否窩藏了一兩個持不同政見者。生活已經恢復正常，食品價格在兩年內翻了一番，但工資卻沒有變化。總之，政變周年紀念日是在陰霾中度過的，部分民眾決定像去年一樣，留在家裡，進行無聲的抗議。

仰光出現了某種形式的反抗，緬甸的一些地區，武裝衝突仍在繼續。一些少數民族的村莊仍然經常遭到轟炸和焚燒。在緬甸境內，有超過一百萬的流離失所者。緬甸婦女聯盟秘書長南莫埃說，許多參與抵抗運動的婦女是強姦的受害者。

據指控，緬甸軍隊將強姦用作武器。南莫埃指控稱，"婦女，特別是來自少數民族和生活在衝突地區的婦女，面臨著許多困苦。雖然過去也有過軍政府，但這一次軍政府特別針對和攻擊婦女。軍隊實施強姦，並將強姦作為一種戰爭武器，包括輪姦。許多兒童，有時不到10歲，也被強姦。也有許多謀殺案，但婦女最害怕的是性暴力，自軍事政變以來，這種性暴力已佔到很大比例。婦女更因參與這場革命和民主運動而被強姦、逮捕、拷打，有時還被殺害。

緬甸婦女聯盟呼籲國際社會對軍政府採取行動，將肇事者繩之以法："他們必須為他們的戰爭罪行和種族滅絕行為負責。