【視頻】白沙瓦清真寺自殺式襲擊案罹難者已至百人

巴基斯坦/恐怖襲擊

2023年1月30日，巴基斯坦西北部城市白沙瓦一座清真寺遭遇自殺式爆炸襲擊，清真寺損壞嚴重，罹難人數已升至百人。

巴基斯坦西北部城市白沙瓦一座清真寺1月30日遭遇的自殺式襲擊，罹難者已上升至百人，另有221人受傷，其中27人傷勢嚴重。根據巴基斯坦內政部消息，罹難者中97人是警察，其餘三人為平民百姓。當地警署負責人認為，這次襲擊是要報復警方打擊激進伊斯蘭武裝團夥的行動。點擊法國24電視台視頻，了解詳情。

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1月30日，巴基斯坦西北部城市白沙瓦一座清真寺遭遇自殺式爆炸襲擊。當時正是穆斯林午間祈禱。由於清真寺地處白沙瓦警察總署附近街區，寺內當時可能有三百到四百警察。

當地警署負責人表示，當時，一名自殺式爆炸襲擊者得以潛入清真寺，隨身攜帶着10到12 公斤的爆炸物。

聯合國秘書長古特雷斯當日即嚴厲譴責這起自殺式襲擊行動，並指出，尤其卑劣的是襲擊行動以宗教場所為目標。

美國白宮國家安全委員會發言人也在次日也發出強烈譴責，將前往宗教場所的人當作目標是不可原諒的行為。

白沙瓦警方認為，襲擊行動是對警方追剿激進伊斯蘭武裝團夥的報復行動。

白沙瓦距離巴基斯坦與阿富汗邊境只有大約50 公里。巴基斯坦當局一直難以控制當地的安全形勢。多個激進伊斯蘭武裝團體利用當地的山區地形，以及巴基斯坦與阿富汗交界地帶控制鬆懈，在這裡活動。自原教旨穆斯林塔利班民兵2021年8月在阿富汗重新奪取政權後，白沙瓦境內針對警方巡邏隊或警察哨所的襲擊行動更不斷增加。

巴基斯坦總理31日發表公報指出，恐怖分子希望通過襲擊之行保衛巴基斯坦任務的人員，來製造恐慌。