『視頻』緬甸軍事政變兩周年，全國緊急狀態再延半年

緬甸軍事政變兩周年

2023年2月1日，兩年前政變上台的軍政府宣布將1月31日到期的全國緊急狀態延長6個月。這可能意味着軍政權此前承諾的全國大選也將延後。2月1日當天，數百民眾在泰國首都緬甸大使館附近抗議集會，譴責推翻民選政府的軍政權，要求立即釋放昂山素季等民選政府領導人。歡迎點擊美聯社視頻，了解詳情。

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軍政權兩年前推翻昂山素季領導的民選政府後，宣布全國緊急狀態。該緊急狀態原本在今年1月31日到期。軍政權此前曾承諾在年內組織新的全國選舉。

軍政權控制的全國國防與安全委員會1月31日舉行會議，決定是否解除緊急狀態。會議顯然認為國內形勢尚未恢復正常。但軍政權表示，會為組織選舉而努力，“以便人民不會失去民主權利”。但觀察人士指出，由推翻民選政府的軍政權組織選舉，令選舉本身失去意義。

兩年前的2月1日，軍隊以三個月前的全國大選有大規模舞弊為由，推翻了昂山素季領導的民選政府，重新掌握了政權。昂山素季領導的全國民主聯盟在2020年11月組織的選舉中大獲全勝。此前曾長期把持政權的軍隊眼見重回政權無望，堅稱有嚴重的選舉舞弊，發動政變，奪取了政權。昂山素季、民選政府總統溫敏以及眾多昂山素季的支持者均被捕。

軍政權倒行逆施引發緬甸社會強烈反彈，各種抗議示威活動不斷。軍方強力鎮壓，而各路民間武裝堅持抵抗，雙方僵持不下。