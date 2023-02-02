巴基斯坦清真寺爆炸案 襲擊者裝扮成警員得手

巴基斯坦/警營爆炸案

本周一在巴基斯坦白沙瓦市警察大院的一座清真寺炸死 100 多人的自殺式炸彈襲擊者據稱穿着警察制服，騎着摩托車矇混進入戒備森嚴的警區得手引爆炸藥。

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據路透社今天引述巴基斯坦一省級警察局長報告說，巴基斯坦一清真寺炸彈襲擊者身穿警服，騎着摩托車闖入安保區。

開伯爾普什圖赫瓦省警察局長安薩里 Moazzam Jah Ansari 告訴記者，周一襲擊炸彈手已被確定為激進組織的成員，但沒有提供更多細節。安薩里稱，“我承認這是一個安全漏洞。我手下的人沒有阻止炸彈事件。這是我的錯。”

這次爆炸是十年來巴基斯坦白沙瓦最致命的一次襲擊案，白沙瓦是巴基斯坦西北部城市，與阿富汗邊境的動蕩區域普什圖部落地區相近，數十年來一直受到伊斯蘭激進分子的暴力襲擊威脅。

周一，數百名禮拜者聚集在一座清真寺中午祈禱，這座清真寺是專門為警察及其家人在戒備森嚴的警戒線區內建造的。

據安薩里說，閉路電視錄像顯示，襲擊者戴着頭盔和面罩，騎着摩托車穿過警戒線的主要檢查站。據安薩里報告說，然後嫌犯停好自行車，詢問去清真寺的方向，並步行前往。據安薩里說：“正門的警衛以為他是警察；他們沒有檢查他。”

一天前，警察局長表示，調查人員不排除襲擊者可能得到“內部協助”。他說，有幾名嫌疑人已被警方拘留。

遇難者中有三人是警察，這是近代歷史上對巴基斯坦安全部隊最嚴重的襲擊。

據報道，Police Lines 是一個綜合警方營地，安置中級和下級警察及其家人。

該地區最活躍的激進組織巴基斯坦塔利班，也稱為巴基斯坦塔利班運動 (TTP)，最近增加了對西北部省份警察的襲擊，作為反巴基斯坦政府活動的一部分。但TTP 否認對清真寺襲擊事件負責。巴基斯坦官員說他們仍然懷疑 TTP 的一個分裂派系 Jamat-ul-Ahrar 涉案。Jamat-ul-Ahrar 聲稱對多年來在該地區發生的幾起重大襲擊事件負責，其中包括 2013 年 9 月在諸聖教堂發生的兩起自殺式爆炸事件，該事件造成數十名禮拜者死亡，這是對該國基督教少數群體最致命的襲擊事件。