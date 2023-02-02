菲律賓官員：菲律賓將對美方增加開發4個軍事基地

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據法新社報導，美國和菲律賓預計將在周四當天宣布一項協議，使美軍能夠進入該國的另外四個軍事基地。一名菲律賓高級官員告訴法新社，雙方擴大合作的協議將在美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問期間宣布，正值兩國尋求修復近年來斷裂的關係之際。

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《華爾街日報》周二報導稱，奧斯汀希望在訪菲期間達成一項協議——在菲律賓增加開放四個軍事基地供美軍使用。奧斯汀將在馬尼拉與菲律賓總統小馬科斯(Ferdinand Marcos Jr.)會晤，希望能達成這項協議。達成協議後，美軍將對菲律賓的一些基地進行輪流駐紮。報導引述美方官員的話說，其中兩個基地可能位於菲律賓北部的呂宋島和西南部的巴拉望省。目前還不清楚另外兩個基地的位置以及將涉及多少美軍。

據法新社周四報導，上文提到的菲方官員表示：“（菲美兩國）已經達成協議，指定另外四個新的地點”。該官員補充說，關於潛在的第五個基地的談判正在進行。據了解，在2014年達成的美菲《強化防務合作協議》（EDCA）的框架下，美軍目前可以使用五個菲律賓軍事基地，包括在那裡輪派軍隊、預置與儲備武器裝備，提供補給和其他後勤支持。

根據將於周四公布的EDCA擴展協議，美國將在整個菲律賓群島上擁有至少九個軍事基地的准入權。據廣泛報道，大多數新基地將位於呂宋島，這是菲律賓離台灣最近的陸地，美國在那裡已經有兩個基地的准入權。據報道，第四個基地將位於西部的巴拉望島，面對南海爭奪激烈的南沙群島（菲律賓稱斯普拉特利群島），那裡美軍能夠進入的基地數量將達到兩個。

在宣布這一消息之前，當地時間周二晚抵達馬尼拉的奧斯汀將在菲律賓總統府與小馬科斯舉行會談。一位美國高級國防官員周三告訴記者稱，菲律賓正處於“來自（中方）的日常壓力之下，其方式違反了國際法”。該官員稱，美國的目的是確保“他們有能力捍衛自己的主權”。