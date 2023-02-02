【視頻】菲律賓對美增開軍事基地，美或在近台地點增加部署

美國/菲律賓

美國與菲律賓2日在馬尼拉宣布，雙方同意擴大兩國2014年簽署的《加強防務合作協議》 (EDCA)範圍，對美軍增加開放四個軍事基地。美軍在菲律賓軍事基地的數字因此將提升至9個。而新增設基地的地點目前尚未公開，但有消息人士認為其中多個基地可能在靠近台灣的地點。

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菲律賓總統小馬克斯2日與到訪的美國防長舉行會談。雙方在會談後的記者會上，重申美菲同盟的堅固與重要性。美國防長在談話中特別提到中國在南海的主權聲索，稱這是些非法聲索。

因應中國實力的全方位成長，尤其是軍事實力的加強，美國正在印太地區加強與盟友合作，強化在這一地區的軍事部署。與美國長期有同盟關係的菲律賓的合作至關重要。

現任總統小費爾南迪-馬科斯去年才當選上台，開始調整其前任杜特爾特政府謀求與中國和好的政策。

目前，四個新設美軍基地的具體地點尚未對外公布，但法新社2日發自馬尼拉的報道引述多個途徑的消息指出，新基地可能大部分都設在菲律賓最大島嶼呂宋島。這也是菲律賓距離台灣最近的地點。美軍在這裡已經有兩處基地。

法新社消息還指出，另一個新設基地可能在菲律賓西部的巴拉望島，與菲中兩國有主權爭議的南沙群島隔海相望。