韓美舉行今年首次聯合空中演習 美戰略武器參演

韓國/美國/亞洲

自首爾方面消息，韓美兩國在雙方防長本周會談結束後實施動員美國戰略武器的聯合空中演習，以顯示美方對韓方提供延伸威懾承諾的執行力。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社周四援引韓國國防部的消息，韓美空軍前一日實施了2023年首次聯合空中演習，並投入美國戰略武器。此次演習在該半島西部海域上空舉行，韓國空軍F-35A戰鬥機、美國空軍B-1B戰略轟炸機、F-22和F-35B戰鬥機等參演。此次重點在於提升韓美空軍的聯合作戰執行能力和互操作性。

報導指，韓國國防部表示，此次聯合空演體現美方強烈應對朝鮮核導威脅，向韓提供強力可靠的延伸威懾的意志和能力。正如韓美領導人和第54次韓美安保會議（SCM）所達成的協議，此次聯演體現“美國以適時、協調的方式向韓出動美國戰略武器”的承諾，還反映了兩國作為“行動同盟”保障國家和國民安全不受朝鮮任何挑釁和威脅的堅定決心。

韓國國防部稱，韓美兩國將繼續提升與美國戰略武器對接的聯演水平，提高韓國民眾對美國延伸威懾承若的信任，進而具備應對朝鮮核導威脅的力量和態勢。

此前，韓美防長周二在首爾舉行會晤，探討了加強延伸威懾執行能力等方案。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當天表示，美方將向韓國調遣更多戰略武器。被問及美方將會向韓國出動何種戰略武器時，奧斯汀稱，美方已向韓方調遣第五代戰鬥機和“里根”號航母戰鬥群，並將繼續出動更多類似戰略武器，進一步加強與韓方的協調溝通。